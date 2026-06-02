Cotización del euro y euro blue hoy martes 2 de junio

A cuánto cotiza el euro blue hoy, martes 2 de junio



El martes 2 de junio de 2026, el euro blue hoy cotiza a $1.739,75 para la compra y $1.771,75 para la venta. El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial, debido a que este último se adquiere en los bancos y posee una cotización establecida.

A cuánto cerró el euro blue hoy, 1 de junio

A cuánto cerró el euro oficial hoy, martes 2 de junio



Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro oficial este martes 2 de junio cotiza a $1.604,71 para la compra y $1.700,31 para la venta.

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A cuánto cotiza el euro blue hoy, martes 2 de junio



El euro tarjeta, también llamado turista, opera en el mercado a $2.203,47 para la compra este martes 2 de junio como referencia de gastos con tarjeta.

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Cómo cotiza en los diversos bancos de Argentina, este martes 2 de junio



Este martes 2 de junio, el euro cotiza en los distintos bancos de la siguiente manera:

Banco Ciudad: $1.600,00 comprador y $1.700,00 vendedor.

Banco Nación: $1.590,00 comprador y $1.690,00 vendedor.

Banco Supervielle: $1.610 comprador y $1.721 vendedor.

Banco Francés: $1.630 comprador y $1.690 vendedor.

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A cuánto cotiza el dólar blue hoy, martes 2 de junio



Por su parte, el dólar blue hoy cotiza el martes 2 de junio en el mercado paralelo $1.415 para la compra y $1.435 para la venta.