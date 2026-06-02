A cuánto cotiza el dólar hoy, martes 2 de junio de 2026



El dólar blue hoy cotiza este 2 de junio a un valor en el mercado de $1.410 para la compra y $1.430 para la venta.

El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este martes 2 de junio

A cuánto cotiza el dólar oficial, hoy 2 de junio



Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este martes 2 de junio el dólar oficial hoy cotiza a $1.395 para la compra y $1.445 para la venta.

Clarín le vendió TyC Sports al Grupo Werthein, logró meter el Mundial en Flow y le tuerce la mano a Tapia

A cuánto cotizan los dólares financieros hoy, 2 de junio

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy martes 2 de junio



El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.437,90 para la compra y $1.443,10 para la venta.

Ley de Equidad Jubilatoria: nuevo fallo declara inconstitucional quita del 8% a haberes jubilatorios

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, martes 2

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy martes 2 de junio

El dólar contado con liquidación (CCL), cotiza hoy martes 2 de junio a $1.481,90 para la compra y $1.483,40 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, martes 2 de junio a $1.859 como referencia de dólar.

Los activos argentinos extienden las ganancias y el riesgo país se mantiene por debajo de los 500 puntos

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este martes 2 de junio en $1.490,80 para la compra y $1.492,10 para la venta.

Combustibles: las ventas volvieron a caer en abril y sólo crecieron las variedades premium

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 490 puntos básicos este martes 2 de junio.