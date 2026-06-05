Cotización del euro y euro blue hoy viernes 5 de junio

El viernes 5 de junio de 2026, el euro blue hoy cotiza a $1.746,75 para la compra y $1.777,75 para la venta. El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial, debido a que este último se adquiere en los bancos y posee una cotización establecida.

A cuánto cotiza el euro blue hoy, jueves 4 de junio

A cuánto cerró el euro oficial hoy, viernes 5 de junio

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro oficial este viernes 5 de junio cotiza a $1.616,45 para la compra y $1.712,01 para la venta.

A cuánto cotiza el euro blue hoy, viernes 5 de junio

El euro tarjeta, también llamado turista, opera en el mercado a $2.225,61 para la compra este viernes 5 de junio como referencia de gastos con tarjeta.

Cotización del euro y euro blue hoy miércoles 3 de junio

Cómo cotiza en los diversos bancos de Argentina, este viernes 5 de junio

Este viernes 5 de junio, el euro cotiza en los distintos bancos de la siguiente manera:

Banco Ciudad: $1.600,00 comprador y $1.700,00 vendedor.

Banco Nación: $1.590,00 comprador y $1.690,00 vendedor.

Banco Supervielle: $1.610 comprador y $1.721 vendedor.

Banco Francés: $1.630 comprador y $1.690 vendedor.

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A cuánto cotiza el dólar blue hoy, viernes 5 de junio

Por su parte, el dólar blue hoy cotiza el viernes 5 de junio en el mercado paralelo $1.415 para la compra y $1.435 para la venta.

LV/fl