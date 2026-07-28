Creció 340% el patentamiento de autos eléctricos e híbridos en el primer semestre y ya representan el 15% del mercado

Los patentamientos de vehículos eléctricos e híbridos registraron un crecimiento interanual del 339,4% durante el primer semestre de 2026, en un contexto de caída del mercado total de autos 0 km. De acuerdo con un informe de ACARA y SIOMAA, entre enero y junio se patentaron 42.238 unidades electrificadas, cuatro veces más que en el mismo período de 2025, consolidando a la electromovilidad como el segmento de mayor expansión del mercado automotor.

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El relevamiento indicó que el mercado general de vehículos 0 km acumuló una retracción del 11,1% en el semestre, mientras que los modelos híbridos y eléctricos alcanzaron una participación del 15,2% sobre el total de patentamientos de automóviles y comerciales livianos. Además, señaló que el crecimiento del segmento "contrastó con la contracción del mercado general de 0 km".

En cuanto a la composición del mercado, los híbridos no enchufables (HEV) concentraron el 55% de las operaciones con 23.222 unidades. Detrás se ubicaron los híbridos enchufables (PHEV), con el 21% y 8.979 patentamientos; los mild hybrid (MHEV), con el 15% y 6.160 unidades; y los vehículos 100% eléctricos (BEV), con el 9% y 3.877 unidades. El informe remarcó además que los PHEV desplazaron a los MHEV como la segunda tecnología más vendida del segmento.

China impulsó el crecimiento del segmento

El informe atribuyó gran parte de la expansión del mercado al régimen establecido por el Decreto 49/2025, que fijó arancel cero para determinadas importaciones extrazona y un cupo anual de 50.000 unidades. Según el documento, esta medida se convirtió en "el principal impulsor del segmento".

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En ese escenario, los vehículos de origen chino fueron los que mostraron la mayor participación y las tasas más elevadas de crecimiento. Entre los híbridos HEV, las unidades chinas concentraron el 29% de las ventas y aumentaron 1.221% interanual durante el primer semestre, mientras que los híbridos provenientes de Brasil representaron el 19% del mercado y crecieron 21%.

El trabajo también recordó que ya se realizaron tres licitaciones del régimen, que habilitaron un total de 100.000 unidades, y anticipó que el Gobierno prevé avanzar con una cuarta etapa correspondiente al cupo 2027. Entre las alternativas bajo análisis figura elevar el tope FOB de US$16.000 para permitir el ingreso de modelos de mayor valor y redefinir la distribución del cupo entre terminales e importadores.

Más modelos disponibles, aunque persisten desafíos

Otro de los cambios destacados por el informe fue la ampliación de la oferta. Durante el primer semestre de 2026 se comercializaron 145 modelos electrificados, frente a los 87 disponibles un año antes. Solo en los primeros seis meses del año se incorporaron 50 nuevos modelos, de los cuales el 72% correspondió a tecnologías enchufables y eléctricas.

Sin embargo, el documento advirtió que la estructura de la oferta todavía no coincide con la demanda. Mientras los nuevos lanzamientos se concentran en vehículos enchufables y eléctricos, los híbridos convencionales continúan explicando más de la mitad de las ventas.

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En el caso de los vehículos 100% eléctricos, el informe señaló que la principal limitación no pasa por la disponibilidad de modelos sino por la infraestructura de carga. Según indicó, el país cuenta con alrededor de 260 puntos de carga, equivalentes a 3,5 cada 100 vehículos electrificados, frente a los 8 puntos cada 100 unidades registrados en Chile. Además, solo el 15% corresponde a estaciones de carga rápida.

Un mercado cada vez más competitivo

El relevamiento también analizó la concentración de cada segmento. En los vehículos 100% eléctricos (BEV), dos modelos de BYD —Dolphin Mini y Yuan Pro— reunieron el 75% de las ventas, mientras que las marcas chinas representaron cerca del 90% del segmento. En los híbridos enchufables (PHEV), cuatro modelos concentraron el 88% de las operaciones y las marcas chinas explicaron alrededor del 78% del mercado.

En los híbridos convencionales (HEV), el informe destacó un proceso de mayor competencia. Ford Territory se convirtió en el modelo más vendido del segmento con el 21% de participación, mientras que el ingreso de nuevos vehículos redujo el predominio histórico de Toyota. En tanto, los MHEV mostraron la mayor dispersión de modelos y aceleraron su crecimiento tras la ampliación del régimen a 18 posiciones arancelarias.

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Por último, ACARA y SIOMAA sostuvieron que la electromovilidad "consolida" su posición como el segmento más dinámico del mercado automotor argentino. El informe afirmó que, luego de la etapa de expansión acelerada impulsada por el régimen arancelario y el ingreso de marcas chinas, la competencia comenzará a definirse por el posicionamiento de las marcas, la amplitud de la oferta, los precios y la red de posventa, factores que serán determinantes para disputar el liderazgo del sector.

GZ