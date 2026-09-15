Cuáles son los mejores descuentos en supermercados para este martes 15 de septiembre

Los bancos y billeteras virtuales ofrecen una gran variedad de promociones para ahorrar en las compras de supermercado. Este martes 15 de septiembre, los usuarios podrán aprovechar descuentos y cuotas sin interés que les permitirán cuidar su bolsillo frente a la inflación.

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Promociones de billeteras virtuales en supermercados este martes 15 de septiembre

Para este martes 15 de septiembre, NaranjaX ofrece hasta un 30% de descuento en Día, Jumbo y Coto; mientras que en ChangoMás ofrece hasta un 25% menos. Por otro lado, Mercado Pago ofrece un 15% menos en el último supermercado mencionado y Cuenta DNI, un 10% de descuento en Carrefour.

Asimismo, MODO ofrece un 20% de ahorro en Jumbo y Coto y un 5% de descuento en Día y Carrefour. En cuanto a cuotas, Mercado Pago ofrece hasta 3 en Coto, Carrefour, Día y ChangoMás; mientras que NaranjaX cuenta con planes de hasta 4 cuotas sin interés en las cadenas mencionadas, junto con hasta 12 cuotas en Vea, Jumbo y Disco.

Ahorro en supermercados: descuentos en bancos para el martes

Este martes, los principales bancos del país ofrecen distintos planes de cuotas sin interés. Por ejemplo, el Banco Galicia y BBVA ofrecen hasta 12 cuotas sin interés en Coto, mientras que el Banco Nación otorga hasta 20. Por otro lado, esta entidad ofrece hasta 6 cuotas sin interés en Vea, Jumbo y Disco.

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En paralelo, el Banco Hipotecario ofrece un 25% de reintegro en ChangoMás al abonar con tarjeta de débito a través de la app MODO. Además, el Banco Supervielle ofrece hasta 25% de ahorro sin tope de reintegro en Coto y ChangoMás.

JSM