La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene la ejecución del calendario de pagos correspondiente al noveno mes del año para los titulares de prestaciones sociales, jubilaciones y pensiones en todo el país. Los desembolsos se depositan en forma directa en las cuentas bancarias asignadas, conforme al esquema fijado por la terminación del Documento Nacional de Identidad de cada beneficiario.

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Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

Los jubilados y pensionados del sistema previsional público que perciben un haber mínimo acceden al cobro de sus montos mensuales fijados por el organismo gubernamental.

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Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Las familias alcanzadas por la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las Asignaciones Familiares perciben la prestación según el cronograma oficial de liquidaciones.

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Cuánto aumentarán jubilaciones, pensiones y AUH de ANSES tras el dato de inflación de agosto

Asignación por Embarazo

Las beneficiarias contenidas en el programa de la Asignación por Embarazo para Protección Social avanzan con la percepción de sus fondos asignados.

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Asignaciones de Pago Único

Las personas acreditadas para recibir las Asignaciones de Pago Único por Matrimonio, Nacimiento y Adopción disponen del beneficio habilitado en sus respectivas cuentas.

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Gestiones en ANSES: cuáles son los trámites que podés hacer en forma digital y cuándo sacar turno

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Los titulares de las Asignaciones Familiares vinculadas a las Pensiones No Contributivas perciben sus haberes semanales de manera unificada sin distinción de documento.

- Martes 15 de septiembre: DNI todas las terminaciones

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