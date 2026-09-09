Cuáles son los mejores descuentos en supermercados para este miércoles 9 de septiembre

Los bancos y billeteras virtuales ofrecen una gran variedad de promociones para ahorrar en las compras de supermercado. Este miércoles 9 de septiembre, los usuarios podrán aprovechar descuentos y cuotas sin interés que les permitirán cuidar su bolsillo frente a la inflación.

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Ahorro en supermercados: descuentos en bancos para el miércoles 2 de septiembre

Para este miércoles 2 de septiembre, el Banco Nación ofrece un 5% de descuento en Coto y Día con tope de reintegro de $5.000, junto con hasta 6 y 20 cuotas sin interés. Por otro lado, ofrece un 35% de ahorro a través de la app MODO en ChangoMás y hasta 6 cuotas sin interés en Vea, Jumbo y Disco.

Asimismo, el Banco Galicia cuenta con hasta 12 cuotas sin interés en Coto, mientras que BBVA ofrece 6 y 12 cuotas, junto con un 20% de descuento todos los días para sus clientes del plan Black en los supermercados mencionados.

Promociones de billeteras virtuales en supermercados

Cuando se trata de descuentos, las billeteras virtuales tampoco se quedan atrás. Mercado Pago, una de las apps principales en Argentina, ofrece entre 2 y 3 cuotas sin interés en Coto, mientras que en Carrefour hay entre 3 y 6. En Día, cuenta con un 15% de reintegro en un mínimo de compra de $20.000 y hasta 3 cuotas sin interés.

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En ChangoMás, Mercado Pago ofrece hasta 2 cuotas sin interés, mientras que Naranja x cuenta con 4. Esta última también otorga la posibilidad de pagar con hasta 12 cuotas sin interés en Jumbo, Vea y Disco, y solo con 3 en Día y Coto. Además, en Carrefour se podrá acceder a 4 cuotas sin interés.

Todos los miércoles, Cuenta DNI ofrece un 10% de ahorro en Carrefour, mientras que MODO cuenta con un 5% de descuento al pagar con tarjetas de BNA+ y un 25% de reintegro pagando con tarjetas del Banco Credicoop.

JSM