Así quedaron los sueldos de las niñeras en octubre del 2025

Las niñeras y cuidadores adultos percibirán el mismo sueldo en octubre que el mes anterior, ya que no hubo un nuevo aumento para el sector. Por otro lado, el sector no tendrá bono extraordinario en el décimo mes del año ya que el pago se acordó para tres veces consecutivas y terminaron junto al salario de septiembre.

Al momento de calcular el pago para octubre 2025, se tiene en cuenta los valores más recientes que fueron publicados por la UPACP (Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares) y publicados en su web oficial, donde aclaran las cifras para el personal doméstico por hora y mes, según cada categoría.

Así quedaron los sueldos de las empleadas domésticas en octubre del 2025 | Perfil

Cómo quedaron los sueldos de las niñeras en octubre del 2025

De acuerdo a lo informado por la UPACP, para calcular los sueldos de las personas que hacen tareas de cuidado de niños por hora o por jornada, se toman como referencia los siguientes valores mínimos:

Mensual con retiro: $416.485,63 Mensual sin retiro: $464.129,59

Estos valores sirven para quienes trabajen para un mismo empleador menos de 24 horas semanales.

Estas cifras aplican a los trabajadores amparados por la ley n.º 26.844 que cumplan una jornada de 24 horas o más por semana con un mismo empleador, de manera proporcional a las horas realmente trabajadas.

Los valores mencionados corresponden únicamente al salario, por lo que el empleador deberá también abonar los conceptos de antigüedad, aportes jubilatorios y cobertura de obra social.

MC.