¿Cuánto cuesta alquilar un departamento de tres ambientes en CABA?

Los alquileres de departamentos usados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) aumentaron en el último trimestre de 2025 apenas por encima de la inflación, en un contexto de desaceleración de las subas y mayor oferta en el mercado. Así lo indicó un informe del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (IDECBA), que además señaló que los valores de los tres ambientes ya superan, en promedio, el millón de pesos.

Se necesita un millón de pesos para alquilar un departamento de 3 ambientes en GBA

Cuánto cuesta alquilar

Entre octubre y diciembre, el precio publicado del metro cuadrado en alquiler subió 34,1% en los monoambientes, 33,6% en los dos ambientes y 32,4% en los tres ambientes. El alza promedio fue de 33,3%, levemente superior al 32,6% que marcó el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) en el mismo período.

Desde el organismo porteño señalaron que esta dinámica consolida una tendencia de convergencia entre los alquileres y la inflación, luego de varios años en los que los valores del mercado inmobiliario crecieron muy por encima del índice general de precios. Ese desfasaje comenzó a moderarse a partir del segundo trimestre de 2024.

Con los últimos incrementos, los valores promedio se ubicaron en $484.985 para los monoambientes, $658.196 para los departamentos de dos ambientes y $1.008.258 para las unidades de tres ambientes.

Diferencias por barrio

En el segmento de monoambientes, Núñez encabezó la lista de los barrios más caros, con un promedio de $542.348, seguido por Belgrano ($526.349) y Villa Crespo ($525.789). En el otro extremo, Constitución ($403.590) y San Nicolás ($429.953) ofrecieron los valores más bajos.

Para los dos ambientes, Núñez volvió a liderar con un promedio de $757.091, seguido por Palermo ($721.773). Los precios más accesibles se registraron en La Boca ($539.469) y Constitución ($547.572).

En cuanto a los tres ambientes, Villa Urquiza se posicionó como el barrio más caro, con un promedio de $1.165.389, seguido por Núñez ($1.140.496). En contraste, Constitución ($797.147) y Montserrat ($815.129) concentraron las valuaciones más bajas.

El IDECBA también destacó que los precios de publicación mostraron una desaceleración en su variación interanual respecto del trimestre previo: la baja en el ritmo de crecimiento fue de 4,8 puntos porcentuales en los dos ambientes, 4,7 puntos en los tres ambientes y 3,3 puntos en los monoambientes.

En paralelo, la oferta en pesos cayó 1,3% en la comparación trimestral, aunque aumentó 12,3% frente a igual período del año anterior. Según el informe, la cantidad de avisos publicados entre octubre y diciembre de 2025 duplicó el promedio trimestral de 2017-2019 y fue casi seis veces superior al nivel de 2023.

