Daniel Funes de Rioja dijo que los industriales están "preocupados" por el adelanto de Ganancias

"Estamos preocupados por el adelanto de Ganancias" dijo esta mañana Daniel Funes de Rioja, presidente de la Unión Industrial Argentina en declaraciones al programa La García por am 750.

"En primer lugar anticipo de impuestos significa lisa y llanamente afectar el capital de trabajo de las empresas estableciendo obligaciones adicionales en materia tributara", explicó el directivo. "En el caso de un proceso de inflación como el que está viviendo la Argentina, sumando a los costos de financiamiento, afecta claramente las posibilidades de inversión, afecta el capital de trabajo y afecta los medios de empleo", comentó.

Nuevo anticipo de Ganancias busca financiar el bono para los jubilados

"Hemos dicho claramente como mensaje 'no más impuestos' y esto no es sólo no crear más impuestos, sino no cambiar los calendarios de pago de los impuestos que ya están pautados dentro de las realidades y posibilidades de las compañías" expresó y completó que este es un momento particular en el que además las empresas tienen problemas financieros creados por la escasez de divisas. "Establecer esta condición nos preocupa", advirtió.

De Mendiguren sobre el tipo de cambio: “Es imposible trabajar con una brecha así”

En cuanto a la medida y la alternativa de pagar o no este anticipo Funes de Rioja fue categórico: "Las leyes están para cumplirlas, pero debemos decir que no compartimos esta decisión", completó.

Entre otros temas el industrial se refirió a la reunión que mantuvieron ayer martes con Ignacio de Mendiguren, nuevo Secretario de Producción y calificó como positiva la designación de Sergio Massa en Economía para esta concentración de funciones. "Le creemos al gobierno que ha querido que Massa sea el articulador de esa política económica"; explicó.

De reunión con el nuevo secretario de Producción

Tras la reunión con el nuevo secretario de Producción, el líder de la UIA indicó que "Ignacio De Mendiguren conoce muy bien la Industria. Le presentamos nuestro Libro Blanco con propuestas a mediano y largo plazo para mostrar la voz de los industriales que reafirma hacia dónde queremos ir si queremos transformar reactivación en crecimiento", dijo.

Estancamiento en la industria y expectativas complicadas

También, reconoció que abordaron temas de la coyuntura. "Acucian problemas de la macro, cómo la inflación y el acceso a créditos y a insumos importados, pero también con insumos locales", completó. En este caso comentó que a nivel local "se adoptaron en el último mes de julio algunas acciones defensivas de stocks entonces no se consiguen determinados insumos", dijo, al tiempo que recordó que también está complicado "el tema de la financiación y el tema logístico"

La UIA y la designación de Sergio Massa en Economía

En cuanto a la designación de Sergio Massa, el titular de la UIA se mostró a favor de este nuevo giro del gobierno de articular a través de un Ministerio de Economía.

"Creemos que la necesidad clara del país era tener una mayor centralización de la dirección de la política económica para una mejor gestión, además fijar objetivos como ahorro de gasto público, de mejor administración de los recursos del Estado teniendo en cuenta los datos de escasez como la de divisas, que me parece sumamente importante porque lo estamos viviendo", alertó.

"Para esta concentración de funciones se necesitaba una persona que le diera credibilidad. Le creemos al gobierno que ha querido que Massa sea el articulador de esa política económica"; explicó.

LR