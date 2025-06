De Buenos Aires al mundo: la creadora de contenido argentina que revoluciona las redes y lanza su primer ebook

Mariana Vazquez, a quien todos conocen como “Meri”, no es una creadora de contenido más. Es una verdadera referente en su sector. Es que a sus 34 años, esta argentina, porteña para más datos, acaba de lanzar su primer ebook llamado “Hazlo Viral: Guía Inicial para Creadores de Contenido”, una publicación clara, directa y sin vueltas que permite, a quien la lea, destacarse en el mundo digital.

En esta guía Vazquez brinda herramientas reales, estrategias efectivas y consejos que funcionan para crear buen contenido para redes “sin morir en el intento”. Además, fue nominada a los premios “Icono Influencer” por su labor como creadora de contenido. Los mismos se llevarán a cabo en Medellín, Colombia, los días 17, 18 y 19 de junio y las votaciones ya se están realizando online.

A la hora de elegir una carrera universitaria, optó por estudiar Hotelería y Turismo en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE).Con el paso del tiempo, Vazquez siguió en la universidad pero a los tres años de estar cursando decidió cambiarse a una carrera más alineada a la creatividad: producción de moda en la Universidad de Palermo.

Ahí tuvo la primera oportunidad de mostrar su talento en redes ya que, en el 2015, comenzó creando contenido para un importante hotel de la costa bonaerense. Su actividad ayudó a posicionar al hotel en el mundo digital rápidamente.

“Durante la cursada tuve una materia que hizo que me enamorara del marketing digital y perfeccioné mi pasión con algunos cursos ya que en ese momento no existían carreras específicas a esa área que me generó tanto interés. Igualmente siempre fui una apasionada de las redes, pero creo que fue esa materia la que me provocó el auténtico click y me alentó a dar un volantazo”, rememora.

Con gran entusiasmo, la joven comenzó en 2017 a trabajar para algunos clientes pequeños y medianos. “Paralelamente trabajé durante un tiempo como coordinadora general de creación de contenido y estrategia en una agencia de marketing digital de México”, agrega la talentosa creativa. Y en 2020, se incorporó al staff de la agencia Alai Agency Argentina donde se encuentra trabajando actualmente.

Vazquez estuvo también detrás de la campaña viral del lanzamiento del sabor Dulce de Leche Ryan luego de que el actor, cantante y músico canadiense Ryan Gosling nombrara a Freddo como su heladería favorita, una verdadera hazaña creativa. Además de esta marca, tuvo como clientes a lo largo de su exitosa carrera a marcas tan prestigiosas como: Chicco AR, Michele Lopriore, LovelyDenim, Carter’s Argentina, Rosch Logística México, Prestone México, Bosque Tulum Belsoulye, Adorado Bar, Élida Argentina, Nómade, Cabrales, Sushiclub, Presidente Bar, entre otros.

A la hora de definirse dice ser una profesional curiosa e incansable y cuenta que realizó cursos online en la Universidad de Harvard y MIT y que está en constante perfeccionamiento acerca de las tendencias vigentes que tienen que ver con el mundo digital. “Actualmente estoy haciendo un curso online de Inteligencia Artificial para poder aplicarla a la creación de contenido. El curso también trata sobre su manejo responsable”, puntualiza.

Vazquez recuerda que durante el 2020 creó para la firma Chicco argentina un filtro para la Navidad. “De ese modo, dado que estábamos en plena pandemia, los niños podían tomarse la tradicional foto con los Papá Noel de los shoppings de manera virtual”,suma.

La joven finaliza la nota confesando que la creación de contenido la ayudó a poder gestionar su tiempo y que su creatividad le brindó, y sigue brindando, herramientas para poder manejar mejor la ansiedad.

Por: Lucas Valenzuela