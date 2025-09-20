De Pablo: “Sólo Dios sabe si las reservas alcanzan”

El economista Juan Carlos De Pablo se refirió acerca de las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, que aún no se sabe como Argentina pagará los vencimientos de deuda de enero próximo y advirtió sobre la posibilidad de que el Gobierno no pague esos bonos.

“Pedirnos esfuerzo a los argentinos para que del bolsillo nuestro se pague la deuda es no pensar. El Gobierno deberá convencer a los actuales tenedores de cambiar títulos por otros y, si no, declarar el default. No hay muchas alternativas”, advirtió De Pablo, que es amigo muy cercano del presidente Javier Milei.

“Me parece una insensatez, pero ponele que se tomó un whisky a la mañana”, ironizó. Y agregó al respecto diálogo con El Destape AM 1070:¿Qué tiene de sorprendente que si el Gobierno no tiene para las renovaciones (de deuda) tenga que hacer un corte de manga?”.

En relación a las intervenciones del Banco Central (BCRA) señaló que “lo importante es que hay una regla y se cumplió en los dos días en que se puso a prueba. Me hubiese sorprendido si no hubiesen vendido”. Respecto si los dólares que cuenta la entidad monetaria son suficientes, expresó: “Lo sabe Dios. Yo no soy un especialista en eso. Lo importante es que el Gobierno dijo que si el dólar llegaba al techo, vendía, y vendió. ¿Te imaginas que Bausili de repente diga que no quiere vender? Cuando lo pusieron a prueba, vendió”.

Al ser consultado sobre las declaraciones del Presidente por cadena nacional cuando aseguró que “lo peor ya pasó”, el economista subrayó: “Los presidentes siempre dicen que lo peor ya pasó y los ministros de Economía dicen que no van a devaluar. No tiene ningún valor eso. Si lo peor ya pasó o no, lo van a decir los historiadores en 50 años”.