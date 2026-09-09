En una nueva edición de subastas online que organiza el Banco Ciudad junto con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y que se llevará a cabo durante septiembre y octubre se rematarán más de 120 lotes de parlantes, consolas PlayStation 5, piezas de joyería y bijouterie, aceites para automotores, machimbres de PVC, e incluso aperitivos y granos de soja.

A través de la plataforma digital de subastas del Banco Ciudad los interesados tendrán acceso a todas las condiciones de venta, características de los productos, fotografías y precios base de cada lote.

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Los organizadores detallaron que las subastas serán abiertas al público en general, aunque se requiere que ingresen en la página de subastas. Al final de la nota se consigna un breve paso a paso para los que deseen sumarse a los remates.

Cuál es el cronograma de subastas de septiembre y octubre del Banco Ciudad

En cuanto a detalles del cronograma de subastas se forma de la siguiente manera:

El jueves 10 de septiembre: desde las 11 horas, en Posadas, Misiones, se ofrecen en caja original, 47 lotes, con un parlante por lote. La oferta incluye 32 equipos JBL —30 Charge 5 y 2 Boombox 3—, 6 Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker 16W, 7 LUO y 2 parlantes portátiles Hi-Fi.

El martes 15 de septiembre se rematarán dos lotes de piezas de joyería y bijouterie en Río Gallegos, Santa Cruz.

- El primero reúne 1275 piezas (anillos, aros, pulseras, dijes y rosarios) con un peso aproximado de 7,150 kg, incluyendo anillos de plata, oro y combinaciones con piedras.

- El segundo lote suma 141 piezas de bijouterie de origen sintético y fantasía.

El jueves 24 de septiembre, desde las 11, en Misiones, Formosa y Corrientes, se ofrecerán 54 lotes, que incluyen 45 consolas PlayStation 5, además de PS4, consolas Xbox, un lote de 11 joysticks Xbox, consolas portátiles Game Box y otros artículos de videojuegos e informática.

Entre las PS5 se destacan unidades Digital Edition, modelo CFI-2015, de 1 TB, nuevas, con un control inalámbrico DualSense, dos patas de soporte horizontales y cable HDMI. También se ofrecen unidades de 825 GB en caja cerrada.

En cuanto a los insumos y mercadería: machimbres, aceites y soja

El 1° de octubre se subastarán 3 lotes de machimbres de PVC para cielorrasos en Concordia, Entre Ríos, con un total de 219 paquetes (2.070 m²) en piezas de 4, 5 y 6 metros de largo.

El 8 de octubre se rematará un lote de 252 botellas de aperitivo Capri (700 ml cada una) y 13 lotes de aceites para automotores Castrol. La oferta incluye bidones de 20 y 4 litros, con aceites para motores diésel, engranajes, dirección hidráulica y GTX, todos fabricados en 2023.

Y por último, el 15 de octubre se ofrecerá un lote de 34.300 kg de granos de poroto de soja en El Soberbio, Misiones, distribuidos en 686 bolsas. La publicación aclaró que estos granos no son aptos para consumo humano y están destinados a la fabricación de alimentos balanceados para animales.

El paso a paso para participar de las subastas digitales

Participar de las subastas es un proceso sencillo. El interesado solo debe contar con:

1. Dispositivo electrónico del tipo tablet, notebook, PC, smartphone o similar con conexión WIFI.

2. Registrarse como usuario en https://subastas.bancociudad.com.ar/, en “Iniciar sesión” (las credenciales son las mismas que Autogestión).

3. Ingreso a la Subasta de interés en https://subastas.bancociudad.com.ar/

4. Leer Condiciones de Venta.

5. Realizar la transferencia del monto de caución que habilita a participar (Monto variable dependiendo de las condiciones específicas de cada subasta).

6. Recepción del email de habilitación para poder ofertar.

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