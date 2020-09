Deuda: el FMI inició el diálogo con Argentina para otro acuerdo

El Gobierno nacional y el Fondo Monetario Internacional (FMI) comenzaron oficialmente las negociaciones para un nuevo acuerdo crediticio que refinancie la deuda del país con el organismo. .

Así lo confirmó en una conferencia de prensa este jueves 10 de septiembre el vocero del organismo multilateral de crédito en Washington, Gerry Rice.

"Estamos en las etapas iniciales de nuestro diálogo constructivo con el gobierno argentino sobre un nuevo programa respaldado por el FMI", dijo Rice a la prensa acreditada allí.

Y agregó: "Compartimos sus objetivos de estabilizar la economía mediante el desarrollo de planes que respaldarán la recuperación, fomentarán la resiliencia y ayudarán Argentina luchar contra la pandemia".

También se refirió a "reducir la pobreza y el desempleo y, por supuesto, ayudar a la Argentina a combatir la pandemia, que es un problema adicional grave, es un nuevo desafío que enfrenta el país", dijo hoy el funcionario durante la primera conferencia de prensa que ofrece luego del receso estival.



Hasta ahora, el FMI se había enfocado en apoyar a la Argentina a concretar el proceso de la reestructuración de la deuda, y elogiaba el desempeño del país en su accionar para controlar la expansión de el Covid-19.

We are in the initial stages of our constructive dialogue with the Argentine govt over a new IMF supported program. We share their goals of stabilizing the economy by developing plans that will underpin the recovery, foster resilience and help #Argentina fight the pandemic. pic.twitter.com/DrfnQieqrv