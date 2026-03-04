Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este miércoles 4 de marzo de 2026

A cuánto cotiza el dólar Blue hoy, miércoles 4 de marzo

El dólar blue paralelo cotiza hoy a un valor en el mercado de $1.405 para la compra y $1.425 para la venta

A cuánto cerró el dólar Oficial, hoy miércoles 4 de marzo

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este miércoles 4 de marzo cotiza 1.385,00 para la compra y $1.435,00 para la venta.

Descuento del 55% en colectivos, trenes y subtes: quiénes pueden acceder y cómo tramitarlo en marzo 2026

A cuánto cotizan los dólares financieros hoy, miércoles 4 de marzo

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy miércoles 4 de marzo

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.432.20 para la compra y $1.439,90 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, miércoles 4 de marzo

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación

El dólar contado con liquidación (CCL) cotiza en las pizarras a $1.476,50 para la compra y $1.480,60 para la venta.

El dólar blue cerró en alza este martes 3 de marzo y el Banco Central volvió a comprar dólares

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este miércoles 4 de marzo en $1.478,40 para la compra y $1.478,50 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, miércoles 4 de marzo a $1.865,50 como referencia de dólar tarjeta.

Dos años de Milei: la segunda peor caída industrial del mundo, 2.436 empresas cerradas y 73 mil empleos perdidos

Riesgo País

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra las del resto de los países, se ubicó en los 573 puntos básicos este miércoles 4 de marzo.