El anuncio del Fondo fue insuficiente para el mercado, que alerta por la sangría de reservas

Luego de una jornada mixta el jueves tras los anuncios del Gobierno sobre el monto acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), los mercados se resintieron en la última jornada hábil de la semana a la espera de mayores definiciones sobre el acuerdo con el organismo internacional. La sangría de reservas no cesa y al Banco Central (BCRA) le urge la entrada de dólares frescos para robustecer sus arcas.

La máxima autoridad monetaria vendió ayer en el MULC US$ 192 millones, aunque US$ 120 millones se debió a pagos al Club de París. Así hilvanó ventas por décima rueda consecutiva por un total de US$ 1.640 millones desde el 14 de marzo. En lo que va del mes, el organismo monetario tiene una posición negativa por US$ 1.013 millones en el mercado cambiario. En tanto, las reservas del Central rompieron la barrera de los US$ 26 mil millones, algo que no ocurría desde enero del año pasado, y se ubicaron en el orden de los US$ 25.775 millones.

“La prioridad número uno hoy es incrementar el nivel de reservas y aplacar un poco el ánimo que hay con respecto al tipo de cambio que va a prevalecer a futuro. El Gobierno ve cómo el mercado está sensible respecto al monto de efectivo que va a haber en las reservas, es muy lindo decir que las reservas brutas irían a US$ 50 mil millones. El problema es que la mayor parte de esas divisas son autopréstamos, es decir, le prestan a Argentina con lo cual van a repagar al FMI. Estimo que en la segunda quincena de abril recién vamos a tener novedades de la aprobación final y el desembolso. Por eso el mercado está nervioso y lo que pide es que se aceleren los tiempos que no va a pasar a corto plazo”, comentó a PERFIL Gustavo Neffa, economista y director de Research ForTraders.

“Los mercados esperaban un anuncio más contundente, ya que desde enero se habla de este acuerdo y aún no hay definiciones claras”, añadió el economista Federico Glustein. Una fuente de mercado, que es dueña de una Agente de Liquidación y Compensación (ALyC), comentó a este medio: “creo que el mercado se mantiene expectante hasta entender bien qué son esos US$ 20 mil millones, el mercado manda y hoy estamos con los dólares más o menos el mismo valor, con los bonos en el mismo valor, no hubo muchos cambios. Me parece que se va a esperar hasta que se conozca más la letra chica”.

En la plaza local, el mayor índice bursátil, el S&P Merval cerró con una caída diaria del 1,4%. Las acciones del panel líder terminaron con mayorías a la baja, se destacaron: YPF (-2,9%), Central Puerto (-2,3%) y Transportadora Gas del Sur (-2,2%). En cuanto a la deuda soberana, terminaron casi todas en rojo, impulsadas por el Global 2035 (-0,9_%) y el Global 204y (-0,8%). De esta manera, el riesgo-país roza los 800 puntos básicos, el índice que mide el JP Morgan voló 5% y trepó hasta los 797 unidades, su máximo valor desde el 13 de noviembre de 2024.

En tanto, el dólar blue se mantuvo estable en el cierre de la semana y cerró a $ 1.300, de igual manera implicó un salto de $ 20 semanal. Por el lado de los tipos de cambio financieros, el MEP trepó hasta los $ 1.302,4, y en la semana aumentó $15,2, y CCL cerró a $ 1.309,1, lo que implicó una semana en las últimas cinco ruedas de $ 22,2.

Otro dato curioso en esta semana financiera fue lo ocurrido el jueves. La secretaria de Finanzas anunció la licitación que se llevó a cabo ese día y el mercado tuvo apetito por los bonos atados al dólar, una muestra de la desconfianza acerca de la continuidad del esquema cambiario en la plaza bursátil. “En el resultado de la licitación hubo inversores que colocaron $ 894 millones a dollar linked con vencimiento a muy corto plazo (30/6/25) a tasa negativa con tal de estar cubiertos en dólares. Alguna expectativa de devaluación hay”, subrayó Christian Buteler, analista financiero.

En el cierre del viernes también jugó el factor externo. Además del FMI, los analistas posaron las miradas sobre Estados Unidos. “El miércoles que viene, Donald Trump hará su gran anuncio sobre los aranceles recíprocos y el mercado está atento. El impacto que puedan llegar a tener los aranceles sobre la actividad económica y la inflación es la principal preocupación”, explicaron desde Portfolio Personal de Inversiones (PPI).

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street terminaron la mayoría en rojo. Los ADRs que más bajaron fueron: Globant (-6,2), YPF (-3,8), Supervielle (-3,4), Corporación América (-3,3) y Transportadora Gas del Sur (-3,2%).

Números