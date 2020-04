El artículo al que apelan los comercios para no pagar el alquiler

por Jairo Straccia

Parece casi escrito para esta ocasión. Empresas y comercios de todos los tamaños lo leen y releen con sus abogados rumbo al primer mes de persianas bajas y flujo de caja cero por la cuarentena obligatoria por la pandemia del coronanvirus. Y cuando lo terminan de recorrer varias veces, se convencen: los habilita a plantearle a los propietarios que no van a pagar el alquiler del local donde vendían café, ropa o tenían un gimnasio, por ejemplo.

El número del artículo 1203 del Código Civil y Comercial ya circula como pan caliente en los WhatsApp y el texto, breve, también, dentro del capítulo 4 sobre “locación”, en el parágrafo 1 de las “obligaciones del locador”, acerca de la “frustración del uso o goce de la cosa” que es objeto de alquiler.

Allí dice: “Si por caso fortuito o fuerza mayor, el locatario se ve impedido de usar o gozar de la cosa, o ésta no puede servir para el objeto de la convención, puede pedir la rescisión del contrato, o la cesación del pago del precio por el tiempo que no pueda usar o gozar de la cosa. Si el caso fortuito no afecta a la cosa misma, sus obligaciones continúan como antes”.

“El contrato de alquiler es un acuerdo de partes; el código establece derechos y obligaciones de las partes y ese artículo te da la posibilidad de pedir el cese del pago, pero no dice que el locador está obligado a aceptar, es un tema de negociación”, señala María Laura Cánepa, del departamento jurídico del Estudio Lisicki Litvin.

“Pasó mucho en 2001”, recuerda, y matiza: “Hay locadores que lo aceptan y los bancan, no pagan el alquiler unos meses o piden que se paguen los servicios nada más, pero es un acuerdo de voluntad de partes en última instancia”.

En otro estudio jurídico donde prefirieron guardar el anonimato, dijeron que el planteo de artículo 1203 es “el tema” del momento en las negociaciones entre locadores y locatarios, y en el mercado de la renta citan un caso concreto que así lo atestigua y anticipa el desenlace: el grupo IRSA, gigante de la construcción y explotación de shoppings alquilando locales comerciales a distintas marcas, este mes directamente no mandó la factura para cobrar y sólo envió el recibo de las expensas.

