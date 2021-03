El Banco Central compró dólares y la brecha cambiaria es la más baja desde abril

El Banco Central arrancó marzo con una tendencia compradora de dólares lo que contribuye a mantener la calma cambiaria en un escenario de una gran liquidación de divisas del agro alentada por los mayores precios internacionales de la soja. Este lunes, fuentes del mercado estimaron que las compras oficiales estuvieron en el orden de los US$ 50 millones, aproximadamente. El dólar blue se mantuvo en $144, mientras que el dólar mayorista cerró a $90,57, con lo cual la brecha cambiaria alcanzó a 59%, la más baja desde abril del año pasado.

“Las compras oficiales siguen a buen ritmo y por el momento se mantienen por encima del resultado de los meses anteriores con un saldo que seguramente se incrementará en los próximos días”, destacó el operador de Pr Cambios, Gustavo Quintana.

El BCRA totalizó en febrero compras netas por unos US$ 632 millones en febrero, y en las primeras ruedas de marzo suma algo más de US$680 millones.

La entidad monetaria “en el año, acumula unos US$ 1.325 millones con compras en 33 de los 41 días hábiles del 2021, lo que sin dudas es un buen dato, en especial, luego de las expectativas que existían en los últimos meses del 2020”, detalló un informe de Portfolio Personal Inversiones.

Según indicó, “hasta ahora, el sector agropecuario ingresó más de US$400 millones, que se combina a una demanda privada regulada permite al Central hacerse de divisas, y hacia adelante, se espera que la mayor oferta del sector exportador continúe con el salto en los precios del maíz y la soja a niveles récord este año, y dentro de un período estacionalmente de liquidaciones altas”.

El ajuste del dólar mayorista en febrero fue de 2,97%, la corrección mensual más baja desde octubre del año pasado, con lo que sería inferior a la inflación de ese mes que se difundirá el próximo jueves y que se ubicaría en 3,5%, según los cálculos de los analistas que participaron del REM dado a conocer por el BCRA el último viernes.

Hasta cuando se prolongará la paz cambiaria? el analista Gustavo Ber comentó a PERFIL que “es imposible saberlo, pero bajo la actual estrategia, y con los incentivos que marca un año electoral, es posible que se extienda al menos mientras haya exceso de divisas comerciales”

“Ello actualmente está permitiendo validar un menor deslizamiento del dólar mayorista, en simultáneo a comprar divisas, y por el lado de los dólares financieros las intervenciones siguen regulando de cerca su reacomodamiento, el cual viene siendo apenas gradual”, señaló.

Ber dijo que “en el actual contexto global, más allá de los beneficios de la fuerte revalorización de la soja, es importante monitorear la dinámica de las monedas emergentes ya que están cediendo terreno frente al dólar recientemente ante la mayor cautela que impone el aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., y así es que a raíz de ello podría acelerarse la pérdida de competitividad”.

Nubarrones. No obstante, algunos análisis hacen foco también en el escaso nivel de reservas netas, que consideran el verdadero poder de fuego de la institución que conduce Miguel Pesce. De acuerdo a los distintos cálculos, las reservas netas rondan entre US$2.300 y US$ 4.000 millones.

La consultora Ecolatina, planteó que mirando la foto, “pareciera que las cosas marchan muy bien en el frente cambiario: los dólares están calmos y la autoridad monetaria compra divisas”.

Sin embargo, el informe enfatizó que “a pesar de que el BCRA acumuló reservas en el mercado oficial, éstas se mantuvieron prácticamente inalteradas a nivel agregado. para peor, las reservas netas cayeron más de US$ 400 millones en el mes, quedando muy cerca de los US$ 4.000 millones”

Por un lado, precisó que hubo un pago de US$ 300 millones al FMI a comienzos de febrero”, y por otro “la cuenta ‘Otros’, con un movimiento históricamente acotado, sufrió una caída de casi US$ 370 millones.

Un informe de GMA Capital explicó que la cuenta ‘Otros’ “incluye variaciones en las tenencias de oro por movimientos del precio del metal, cambios por movimientos en el yuan que afectan el swap chino y resultados por otras operaciones de mercado. Vinculado con esto último, aquí se registra la eventual intervención del BCRA con bonos dolarizados en la bolsa”.

Para Ecolatina, “aparece así el primer punto a resolver: las intervenciones de la autoridad monetaria incluyen cada vez más compras de títulos públicos en dólares con divisas que salen de las reservas netas”.

Asimismo, la consultora sostuvo que “especialmente en la segunda parte del mes pasado, las ventas de dólares billete por parte de los privados alcanzados por el impuesto a las grandes fortunas complementaron a la oferta pública en los mercados paralelos, relajando un poco las necesidades de intervención del BCRA .

“No obstante, este influjo puntual es esporádico y no permanente, de modo que en el corto plazo desaparecería”, acotó.

Según su visión, “la salida de la cosecha gruesa en un mundo de precios altos de commodities fortalecerá la liquidación de divisas por exportaciones en los meses venideros, especialmente entre abril y julio, y de esta manera, el BCRA tendría algo de oxígeno genuino para calmar al dólar oficial en el corto plazo”

“Sin embargo, en un contexto de alta inflación (4% en diciembre y enero, por encima del 3% en febrero), para planchar a la divisa hace falta una mayor oferta neta”, aseguró.

En este contexto, la consultora alegó que “la calma del mercado cambiario es solo aparente: al analizar la dinámica de las reservas netas esta tranquilidad se diluye”.

“El poder de fuego del Banco Central está demasiado golpeado como para sostener las intervenciones en los mercados paralelos pasados algunos meses”, aseguró.

Por lo tanto, Ecolatina prevé que “el dólar oficial podría avanzar lentamente en los próximos meses y el Palacio de Hacienda alcanzar su objetivo de un dólar oficial apenas por encima de los $100 pesos para fin de año, pero este logro sería una victoria pírrica: se volvería insostenible por los propios esfuerzos realizados para alcanzarlo”.

En sintonía, el análisis de GMA Capital se pregunta: “¿Por qué las compras de divisas del agro, liquidación récord mediante, no repercutieron sobre la acumulación de reservas? La respuesta es simple: los dólares adquiridos por aquel concepto se diluyeron por otras ventanillas”.

“De los US$ 39.800 millones en reservas brutas, quedan solo US$ 2.300 millones netos una vez descontados los pasivos registrados como reservas. Pero si descontamos la posición en oro, las reservas netas líquidas son negativas en US$ 1.100 millones”, estimó.

A su vez, consideró que “la suerte de la cosecha está lejos de ser un capítulo cerrado, especialmente debido a la ausencia de precipitaciones en zonas claves”.

En concordancia, la consultora FMyA alertó que “vuelven los temores de sequía tras insuficientes lluvias en febrero”.

“Febrero cierra con casi 60 mm promedio del total país, muy por debajo del promedio histórico (110m) pero en “zona núcleo”, las lluvias fueron solo de 35mm, también debajo del promedio. Si durante marzo no llueve lo necesario, la sequía afectará y pone en riesgo la cosecha y estabilidad cambiaria”.