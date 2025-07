El Banco Central sostiene la intervención, pese a que el Tesoro logró absorber pesos

Aunque debería flotar libre entre bandas, el Banco Central salió a ponerle un techo al dólar en $1.300 y advirtió que mantendrá la intervención mientras la situación de exceso de pesos lo amerite. Sin embargo, justificó su accionar al asegurar que se trata de una acción “transitoria”. Según indican fuentes del mercado, este miércoles volvió a operar luego de la licitación de emergencia que lanzó el Tesoro a tasas altas y con éxito en la absorción de pesos.

“Cuando el BCRA identifica una situación que tiene el potencial de generar desequilibrios tiene el mandato por carta orgánica y la facultad de mediar para que esa situación se resuelva. Dispone de diferentes herramientas para operar con ese objetivo. Ayer, como es sabido, operó en el mercado de repos”, indicaron desde la entidad que conduce Santiago Bausili a PERFIL.

La estrategia del Central para contener al dólar

A mitad de la rueda del martes, el tipo de cambio oficial llegó a cotizar por encima de los $1.300. Esto ocurrió luego de que el fin de las Lefi en manos de los bancos dejaran cerca de $5 billones sin colocar. Enseguida, en las mesas de dinero de la City porteña observaron movimientos en el segmento del repo de un Central que pagó tasas del 36%. Y también en el mercado de dólar futuro, con intervenciones en los contratos a julio y agosto. La moneda estadounidense terminó en $1.260.

Este miércoles el Central admitió la acción del segmento donde operan las entidades financieras. “Son operaciones de 24 horas. Tan transitorias como eso y su intervención se mantendrá mientras determine que esa situación persiste y lo amerita. Todos los días cambian las condiciones de mercado”, argumentaron en Reconquista 266.

“La licitación de hoy del Tesoro es un elemento que podría afectar las condiciones de mercado y, en base a eso, se determinará qué tipo de acciones son necesarias”, explicaron antes de que la Secretaría de Finanzas adjudicara en la licitación del Tesoro $4,705 billones, tras recibir ofertas por un total de $4.922 billones, casi el total de lo ofertado, en una subasta fuera del cronograma.

Ritmo sostenido

Pese a secar la plaza de pesos, en la City porteña aseguraron que la entidad volvió a intervenir en los pases con $3,9 billones y convalidando una tasa promedio del 35,9%, según cálculos del analista Salvador Vitelli de Romano Group.

El ministro de Economía, Luis Caputo, salió por esas horas a justificar el accionar del Central y relativizó el interés caro que la entidad convalidó, al asegurar que fue una cifra decidida por el mercado. “Esa tasa no la puso el Central, sino el mercado. El mandato de Bausili fue claro: absorber 5 billones de pesos, porque esa era la estimación del BCRA del excedente de liquidez, producto de los bancos que no fueron a las 3 licitaciones de Lecaps posteriores al anuncio de extinción de Lefis. Su objetivo no es de tasa, ni de dólar, sino de que no haya sobrante de pesos”, escribió en su cuenta de X.

Y agregó: “Si esos 5 billones se los hubieran dado a una tasa menor, obviamente ésa hubiera sido la tasa. Es decir, la tasa es endógena”.

En plena intervención, el tipo de cambio se mantuvo estable. El dólar mayorista, que sirve como referente del mercado, cerró en $1.261 por unidad, lo que representa un aumento de $1 en comparación con el cierre anterior. Por su parte, el dólar oficial minorista se negoció, en promedio, a $1.232,60 para la compra y $1.278,62 para la venta, según las cifras publicadas por el BCRA. Específicamente en el Banco Nación, la cotización fue de $1.225 para la compra y $1.275 para la venta.

