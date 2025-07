Las reservas del Banco Central perforaron los US$ 40.000 millones por un pago de la deuda externa

El gobierno de Javier Milei pagó una parte de los compromisos de la deuda externa que vencen entre el martes 8 y el miércoles 9 de julio y las reservas internacionales del Banco Central de la República Argentina (BCRA) perforaron los US$ 40.000 millones.

De acuerdo al informe publicado por el BCRA este martes, las tenencias en moneda extranjera se contrajeron US$ 2.552 millones y cerraron en US$ 39.168 millones. Esta dinámica responde al desembolso de una porción mayoritaria de los vencimientos por US$ 4.200 millones.

Cayeron las reservas por el pago de deuda externa

"Hoy deberían girarse los dólares para los pagos de los Bonares y Globales, por un monto conjunto de aproximadamente US$ 4.225 millones. El impacto inmediato en las reservas del BCRA debería ser de aproximadamente US$ 2.570 millones (asociados al pago de Globales)", precisó el economista Federico García Márquez.

De esta manera, el Tesoro girará mañana los US$ 1.655 millones restantes a los bonistas privados y honrará la segunda instancia significativa de pago deuda externa del año. La primera se había registrado en enero de 2025, cuando venció una cifra similar.

Más allá del cumplimiento con los acreedores, la salida de dólares de las arcas oficiales se da en un contexto de flaca acumulación de reservas internacionales. Mediante el esquema de bandas cambiarias, el equipo económico restringió el poder de intervención del Central en el Mercado Libre de Cambios (MLC). El único escenario en el que la autoridad monetaria puede comprar divisas en el mercado oficial es en el piso de la banda, hoy ubicado en $980.

Tanto Milei como el ministro de Economía Luis Caputo habían proyectado que el tipo de cambio convergería hacia los $1.000 luego de la flexibilización parcial del tipo cambiario. Sin embargo, el billete verde primero se estancó en los $1.130 para más tarde emprender una senda alcista hasta los $1.265 actuales.

Incertidumbre en torno a las reservas

A pesar de las significativas liquidaciones del sector agroexportador en junio, la demanda de moneda estadounidense se mantuvo firme e incluso llegó a superar a la oferta en las últimas semanas y el tipo de cambio oficial escaló. Así, quedó clausurada la posibilidad de hacerse de dólares a través del MLC.

En ese contexto, Caputo explora otras alternativas para adquirir reservas. La primera es que el Tesoro le compre dólares a las provincias que emitan deuda externa con pesos provenientes del superávit fiscal para que el Banco Central no se vea obligado a emitir y poner presión sobre los precios. De hecho, ya obtuvieron US$ 200 millones por esta vía.

Las otras tres opciones -privatizaciones, ventas de bienes del Estado Nacional y concesiones- son de mediano y largo plazo. Aunque la administración libertaria intenta apurar los procesos privatizadores, por el momento no se registraron grandes avances en esta materia.

Un informe de Max Capital deslizó que, de acuerdo a datos del BCRA, el Tesoro compró otros US$ 200 millones el pasado 3 de julio. "Si bien el monto no fue confirmado oficialmente, se estima en torno a US$ 200 millones por la reducción de depósitos en pesos y el aumento de depósitos en dólares. Las compras del BCRA han sido un factor positivo, elevando las reservas netas internacionales antes del pago de deuda", concluye el reporte.

