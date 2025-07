El ministro de Economía, Luis Caputo, advirtió que los proyectos de ley que la oposición busca aprobar este jueves en el Senado representan un costo fiscal equivalente al 2,5% del PBI. Señaló que su implementación comprometería la meta de “déficit fiscal cero”, definida como el principal ancla del programa económico del Gobierno. Además, anticipó que “habrá volatilidad” en la cotización del dólar en el corto plazo.

“Es posible que lo sigan intentando, seguro, si estamos a tres meses de las elecciones. Dos cosas. Uno: no hay que normalizar eso, hay que penalizarlos. Y dos: no hay que tener temor a eso porque hoy tenemos una economía sana. Entonces, por más que lo intenten, no va a pasar nada. Puede haber volatilidad, es todo. No es un problema”, expresó el ministro en LN+.

Las declaraciones de Caputo estuvieron en línea con las expresadas por el presidente Javier Milei, quien se refirió al mismo tema este miércoles al mediodía cuando aseguró que “quieren destruir al Gobierno”.

Este jueves, la Cámara alta debatirá cinco iniciativas legislativas relevantes: tres con media sanción de Diputados (el aumento a jubilaciones, la emergencia en discapacidad y la prórroga de la moratoria previsional), y dos impulsadas con consenso unánime por gobernadores y provincias: la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y modificaciones en la coparticipación del impuesto a los combustibles líquidos.

De acuerdo con lo indicado por Caputo, el conjunto de estos proyectos tendría un impacto fiscal de 2,5 puntos del PBI, lo que pondría en riesgo la meta de alcanzar en 2025 un superávit primario del 1,6% del PBI, con equilibrio financiero, compromiso asumido por Argentina ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) en abril pasado.

Según cálculos previos del Poder Ejecutivo, los tres proyectos ya aprobados en Diputados representarían un gasto de 1,3 puntos del PBI. Para reducir el impacto fiscal, los gobernadores propusieron una reasignación de partidas y recursos que limitaría el costo de sus dos propuestas a 0,11 puntos del PBI.

Caputo también resaltó que el Gobierno continúa cumpliendo los compromisos asumidos a nivel internacional y que se está acercando al objetivo fijado con el FMI. En ese sentido, un informe de la consultora LCG indicó que restarían sumar USD 1.167 millones para alcanzar la meta del tercer trimestre.

Aunque esta cifra es menor a la brecha registrada al 13 de junio, los pagos pendientes por amortización de bonos Bonares y Globales por cerca de USD 4.500 millones podrían ampliar nuevamente esa distancia.

“Desde que hicimos el acuerdo con el Fondo en abril, acumulamos casi USD 5.000 millones. A fin de julio vamos a estar por arriba de la meta con el FMI”, afirmó Caputo. Además, destacó que, más allá de los ingresos por colocaciones de bonos, el Tesoro realizó operaciones de “block trade” por aproximadamente USD 400 millones, lo que fortaleció las reservas del Banco Central.

Luis Caputo: la situación cambiaria y acumulación de reservas

El ministro también se refirió al comportamiento del mercado cambiario y su vínculo con las reservas internacionales. Subrayó que el proceso de acumulación de divisas es fundamental para cumplir con los lineamientos de la política económica. “Lo que hay que entender es que, así como la inflación es consecuencia de un comportamiento ortodoxo en lo fiscal y lo monetario, la compra de dólares es también una consecuencia del orden macroeconómico”, sostuvo.

Sobre la evolución del tipo de cambio, Caputo señaló que pueden producirse episodios de volatilidad, una dinámica habitual en economías emergentes. Sin embargo, afirmó que la solidez actual de la economía argentina permite afrontar esas fluctuaciones. “Es todo parte del proceso. Lo importante es que hoy tenemos una economía sana y un Banco Central capitalizado, con activos sólidos”, indicó.

Caputo remarcó también la necesidad de continuar con la política de no emisión monetaria y de preservar el equilibrio en las cuentas públicas. “Lo lógico sería que, en el mediano plazo, si seguimos sin emitir pesos y la economía crece, la moneda va a ser cada vez más fuerte”, señaló.

Este enfoque en la disciplina fiscal y el fortalecimiento de reservas también se refleja, según Caputo, en la reducción de la deuda externa. En ese sentido, mencionó que el Gobierno logró disminuir el endeudamiento en USD 54.000 millones, y que recientemente se cancelaron otros USD 4.300 millones, lo que contribuye a reforzar la confianza de los mercados internacionales.

De cara a los próximos meses, el ministro insistió en que el rumbo del Gobierno apunta a consolidar un entorno económico más previsible y estable. “La clave es seguir trabajando en el orden macroeconómico, que es lo que nos permite tener una economía más sana, y por eso no hay que tener miedo a los ruidos políticos”, concluyó.

Respecto a la inflación de junio, Caputo adelantó que el dato oficial podría ubicarse por debajo del 2%. “Nosotros no tenemos un número para junio, pero esperamos que esté por debajo del 2,1% que dio la Ciudad de Buenos Aires. Si miramos la ponderación de servicios y bienes, lo que más subió fue servicios. La lógica diría que el índice nuestro debiera dar por debajo del 2%”, expresó.

