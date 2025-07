“La sociedad necesita, en este momento, déficit primario y más pesos”

El economista, Gonzalo Martínez Mosquera, en comunicación con Canal E, analizó el presente cambiario y fiscal del Gobierno, en medio de las tensiones que genera el ingreso de divisas por exportaciones, los efectos del aguinaldo y el clima preelectoral.

Aunque desde el Gobierno aseguran que el dólar está controlado, Gonzalo Mosquera sostuvo que, “la realidad está mostrando que en esa lógica algo falla, porque el dólar por lo visto se ha despertado”. Y recordó: “Ya nadie piensa que el dólar eventualmente pueda irse al piso de la banda”.

La emisión monetaria y el déficit fiscal siguen presentes

Además, cuestionó el diagnóstico oficial: “El Gobierno dice que no hay pesos, no tenemos déficit y no hay emisión monetaria, desde mi punto de vista, sí tenés déficit y sí tenés emisión monetaria”. Y explicó: “El Gobierno, como emisión monetaria, sólo cuenta lo que es base monetaria ampliada, que es este concepto raro que inventaron, pero la verdad es que la base monetaria ha aumentado”.

Asimismo, Mosquera detalló que, “el Gobierno compra dólares con nueva deuda en pesos, eso, desde mi punto de vista, es emisión de activos monetarios en pesos”. En este sentido, comentó: “No podemos decirlo así, miente y dice que no tiene déficit, cuando en realidad lo que tiene es capitalización de intereses, que no las cuenta dentro del déficit”.

Financiación del Tesoro

A su vez, aclaró que, “hay que sumar también la capitalización de intereses por CER, que tampoco lo están teniendo en cuenta, con lo cual, sí hay déficit”. También explicó que el Tesoro podría quedarse sin margen: “Eventualmente se queda sin pesos el Tesoro, ahí me cuesta imaginar qué ocurre en esa situación”.

Sobre posibles mecanismos para financiar al Tesoro, el economista afirmó: “El traslado de utilidades del Banco Central al Tesoro es emisión monetaria”. Sobre la misma línea, aclaró: “Ojo, yo no estoy en contra de esa emisión monetaria, estoy totalmente del otro lado. En lo que es macroeconomía, estoy totalmente del otro lado”.

En otra instancia expresó: “La sociedad necesita, en este momento, déficit primario, necesita más pesos”. En relación a este tema, destacó: “Desde mi punto de vista es el momento de bajar los impuestos y generar déficit primario. Claramente este es el momento para hacerlo”.