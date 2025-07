El senador nacional por Corrientes, Eduardo Vischi, una de las figuras clave del radicalismo en la Cámara Alta y que se mostró muy cercano a La Libertad Avanza, ha desnudado la creciente fricción entre el Senado y el gobierno nacional, calificando la situación como "un poco más ríspida".

En una semana que promete ser "muy importante" y "días complicados" en el Congreso, Vischi no dudó en señalar directamente a La Libertad Avanza por "bloquear el tratamiento de las comisiones", lo que ha generado "bastante dolor de cabeza" y una "parálisis" legislativa.

Un Gobierno contradictorio y un "disparo en el Pie"

La crítica del senador correntino hacia el oficialismo es contundente: "Somos criticados porque no no se trabaja y por el otro lado la misma Libertad Avanza, bloquea el tratamiento para que no se traten los temas". Más allá de la inacción, el legislador lamenta el "destrato" y el "trato bastante indiferente" del gobierno, incluso hacia quienes han apoyado sus iniciativas "con convicción".

Advierte que la administración nacional busca "atropellar incluso las instituciones", una estrategia que, a su juicio, "no le da fortaleza" y es un "disparo en el pie", ya que "no van a venir los inversores a la Argentina cuando vean que es muy delicada la las relaciones institucionales".

El Senado se enfrenta a una batería de temas críticos antes del receso invernal como la cuestión previsional (jubilaciones), emergencia de discapacidad, redistribución de fondos a las provincias, ley de ayuda a Bahía Blanca y la situación de YPF.

¿Dos tercios en el horizonte? La apuesta por el consenso

Pese a las tensiones, Vischi se muestra seguro de la posibilidad de alcanzar los dos tercios necesarios para el tratamiento de las leyes propuestas por los gobernadores.

También ve viable lograr esta mayoría calificada para algunos temas de jubilación, discapacidad y la ley de Bahía Blanca, destacando que hay un "gran margen de senadores que puede lograr el dos tercios para el tratamiento de todos estos temas".

La postura de Vischi: entre la lealtad provincial y la institucionalidad

Respecto a las publicaciones que lo sitúan "en el sendero de las dudas infinitas" y las críticas de la "furia libertaria", el senador aclaró en dialogo con radio Dos no estar en la Comisión de Presupuesto.

Vischi subraya que su accionar siempre está "respetando lo que fundamentalmente proponen los gobernadores", quienes "tienen responsabilidad de gobierno" y con quienes se debe "cuidar la relación que tiene con el gobierno nacional".

Como representante del bloque de la Unión Cívica Radical, mantiene contacto con todos los senadores para buscar el consenso.

Además, destacó la sintonía con el senador Carlos Mauricio Espínola desde el año pasado, buscando "un equilibrio en la Cámara de Senadores" para apoyar "medidas correctas" del Ejecutivo y aportar su "impronta".

El reciente acercamiento de Espínola a Vamos Corrientes significa que la provincia podría "contar con los tres senadores para asentar una política que le beneficia Corrientes".

Finalmente, sobre su "candidatura firme a gobernador de Corrientes", Vischi reafirmó su visión de una provincia "en la que podemos desarrollar la provincia fundamentalmente en la parte privada y llámese el tema del sector productivo, el emprendedorismo".

No obstante, su "responsabilidad" principal sigue siendo su dedicación a los temas de Buenos Aires y el Senado, mientras las decisiones sobre su futuro político se evaluarán esta semana.