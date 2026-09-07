El BCRA frenó sus compras de dólares por primera vez en 27 jornadas y puso fin a una racha positiva

El Banco Central no compró dólares este lunes y puso fin a una racha de 27 jornadas consecutivas con saldo positivo en el mercado cambiario. Fue apenas la tercera vez en lo que va de 2026 que la autoridad monetaria no intervino con compras netas de divisas.

Caputo refuerza el poder de fuego del BCRA con un canje de US$ 2.000 millones para contener al dólar

La jornada estuvo condicionada por el feriado en Estados Unidos, que redujo de manera significativa la liquidez del mercado argentino. En el segmento de contado se negociaron apenas US$ 299,8 millones, menos de la mitad del volumen de la semana previa. En ese contexto, el BCRA terminó la rueda con saldo neutro.

El dato se produce después de que el organismo acumulara US$ 14.176 millones en compras desde comienzos de 2026, por encima de la meta anual de US$ 10.000 millones. De acuerdo con distintas estimaciones privadas, las compras podrían llegar a US$ 16.000 millones antes de fin de año, aunque el ritmo de incorporación de divisas viene mostrando una desaceleración.

De hecho, agosto marcó el menor nivel mensual de compras del año, con US$ 770 millones, frente a los US$ 2.162 millones adquiridos en julio. El menor ritmo respondió a una combinación de mayor demanda de dólares y una oferta más limitada, que redujo la capacidad del Central para continuar acumulando reservas al ritmo de los meses anteriores.

Desde el equipo de research de Allaria SA indicaron en un reportaje con Bloomberg: "Esperamos que el período de agosto a octubre sea el de menores compras del año, incluso en algún mes podría haber ventas. Y esperamos que retomen las fuertes compras desde noviembre de 2026 en adelante. De suceder esto, se comprarían unos US$ 5.000 millones más, llevando las compras del año a US$ 19.000 millones".

Por su parte, Tomás Sisto Bourel, analista de Fortress Capital, mencionó que hacia el cuarto trimestre espera una dinámica más moderada que la observada en los dos anteriores. "Con los objetivos de acumulación ya ampliamente alcanzados y meses estacionalmente más complejos desde lo cambiario, como diciembre, es probable que el BCRA reduzca el ritmo y muestre una dinámica más parecida a la observada en agosto", indicó.

"De cara a 2027, la evolución dependerá mucho de factores que hoy son difíciles de estimar, como el impacto del súper Niño sobre la cosecha, los precios internacionales de los commodities y la presión cambiaria asociada al proceso electoral. Por eso, hoy no esperamos que el BCRA pueda repetir un volumen de compras superior al registrado durante 2026", consignó el ejecutivo de Fortress.

Qué mostró el informe monetario del BCRA

El último Informe Monetario Mensual del Banco Central, correspondiente a agosto, permite poner esa desaceleración en perspectiva. El organismo informó que las reservas internacionales cerraron el mes en US$ 48.259 millones, unos US$ 660 millones por encima de fines de julio. El incremento estuvo explicado principalmente por las compras netas de divisas del BCRA, que el propio informe contabilizó en US$ 770 millones, además de la valorización de las tenencias de oro.

El documento también muestra que la acumulación de reservas convivió con un fuerte crecimiento de la posición en moneda extranjera del sistema financiero. Los depósitos en dólares del sector privado aumentaron US$ 612 millones durante agosto y alcanzaron US$ 40.879 millones, el máximo histórico de la serie. Al mismo tiempo, los préstamos al sector privado en moneda extranjera crecieron US$ 258 millones, hasta los US$ 25.241 millones.

En paralelo, el BCRA señaló que la base monetaria aumentó 1,5% en términos reales y ajustada por estacionalidad en agosto, después de once meses consecutivos de contracción. La expansión estuvo vinculada, entre otros factores, al aumento de la exigencia de efectivo mínimo y a las compras de divisas realizadas por la entidad.

El dólar mayorista, estable dentro de las bandas

Este lunes, y pese a la ausencia del BCRA en el mercado, el dólar mayorista avanzó $3,50 y cerró en $1.511,50, una suba de 0,2%. En lo que va de septiembre, acumula un incremento de $3, mientras que desde comienzos de 2026 el avance llega a 3,9%. La cotización quedó además 25% por debajo del techo de la banda cambiaria, que este lunes se ubicó en $1.889,06.

En paralelo, el Gobierno y el BCRA concretaron un nuevo canje de deuda por hasta US$ 2.000 millones, mediante el cual la autoridad monetaria recibió letras del Tesoro atadas al dólar. El objetivo es ampliar las herramientas disponibles para intervenir en los mercados de cobertura cambiaria sin necesidad de utilizar reservas internacionales.

FN/AF