El BCRA suma reservas, pero el mercado duda de Fernández y salta el riesgo país

por Mirta Fernandez

En la segunda semana de cepo reforzado, el dólar oficial continuó en baja ante la escasez de demanda, y el Banco Central aprovechó para comprar divisas y recomponer un poco el stock de reservas. Esa calma contrastó con una jornada financiera en rojo, donde el riesgo país trepó a 2.437 puntos, su máximo en dos meses, que los analistas atribuyeron a declaraciones del presidente electo Alberto Fernández sobre la deuda, y también a un discurso “de centroizquierda”.

Diego Martínez Burzaco, de MB Inversiones, evaluó que un Fernández que “pide la liberación de presos políticos” y se muestra “con ex mandatarios antimercados pone más a la defensiva a los inversores, que se preguntan cuál es el verdadero, el pragmático que va a tratar de negociar la deuda o el que vuelve al discurso de centroizquierda que poca confianza transmite a los inversores”.

El dólar para la venta minorista cerró ayer en $ 63,05, según el promedio del BCRA, o sea una caída 16,5 centavos frente al jueves, y un descenso semanal de 30 centavos.

En el terreno mayorista, la divisa se abarató por cuarta rueda seguida y quedó en $ 59,50, es decir una merma diaria de 10 centavos, y en la semana de 25 centavos.

En este marco, la entidad monetaria compró ayer en el mercado de contado (spot) US$ 330 millones. “Es una cifra récord desde diciembre de 2016”, destacó Nery Persichini, de GMA Capital. Desde la vigencia del cepo recargado, el BCRA adquirió US$ 1.000 millones, según comentaron operadores. El stock de reservas brutas alcanzó ayer a US$ 43.336 millones, lo que implica un aumento diario de US$ 228 millones, y un alza semanal de 44 millones.

La tasa de referencia monetaria de las Leliq quedó en promedio en 63,20%, el nivel más bajo desde el 7 de agosto, previo a las Paso. En la semana se retrajo 3,83 puntos porcentuales.

Paralelo. El dólar blue cotizó la mayor parte de la rueda muy cerca del valor oficial, pero repuntó en el último tramo y cerró en $ 65,25, lo que implica una suba de $ 1,25 contra la jornada anterior, aunque en el balance semanal disminuyó $ 2,25. La brecha con el oficial se ubica 3,48%. El jueves ese margen se había achicado a 1,24%. El contado con liquidación finalizó en $ 78,20, y la brecha quedó en 31,4%.

El financista Christian Buteler explicó que la baja del dólar blue desde el endurecimiento del cepo fue producto “de una sobredemanda de dólares” en la semana previa a las elecciones, y en el inicio del mes personas y empresas tuvieron que vender para cubrir gastos en pesos. Para Buteler, “se llegó al piso de la brecha entre el blue y el oficial, y ahora va a empezar a ampliarse”. No obstante, no prevé un salto brusco “porque tampoco sobran pesos como para ir al blue”, salvo “que haya alguna noticia económica que lo justifique”. Martínez Burzaco coincidió en que la brecha pequeña fue algo “transitorio” y “la tendencia es a agrandarse a medida que nos acercamos a la fecha de asunción de Alberto Fernández”. Persichini opinó que “no hay buen clima para que el blue siga bajando”, en alusión a los dichos del presidente electo de que el país no puede pagar la deuda en las actuales condiciones económicas.

Mercados. La bolsa porteña se derrumbó ayer 4,85%, y hubo fuerte caída de bonos y acciones. Martínez Burzaco dijo fue que efecto de varios factores: la noticia de que la empresa MSCI sacó del índice de mercados emergentes que elabora a tres acciones argentinas (ver aparte), las declaraciones de Alberto Fernández, y“resultados de balances corporativos del tercer trimestre que no fueron los mejores”, como los de Pampa Energía, Aluar, YPFD, Supervielle, Telecom y TGS.

Empiezan a retirar empresas argentinas del índice emergente

La firma MSCI (Morgan Stanley Capital Investment) decidió retirar tres acciones argentinas del índice emergente que elabora. Son las de Pampa Energía, Transportadora Gas del Sur y BBVA Argentina, que en la rueda bursátil ayer registraron un desplome de hasta 12%. La medida se concretará el 26 de noviembre.

Diego Martínez Burzaco señaló a PERFIL que “es algo que se veía venir” luego de la instrumentación del cepo y “todas las nuevas regulaciones” a los capitales. Explicó que “cada seis meses el MSCI revisa la cartera del índice, y decidió sacar a esas acciones por la poca liquidez que tienen”. El analista juzgó que “es una antesala de que probablemente Argentina salga de la categoría de emergente y vuelva a la de frontera” en la revisión anual de mayo de 2020. El control de capitales y “la inestabilidad del entorno macroecónomico” para desarrollar negocios “van en contra con los lineamientos del MSCI para calificar a un país como emergente”. Ariel Guzmán, analista de Rava Bursátil, señaló que “la noticia de que dichos papeles no formarán parte del índice MSCI de mercados emergentes, generó que algunos fondos de inversión extranjeros tengan que desprenderse de esos activos. Aun siguen formando parte del mismo Grupo Financiero Galicia, YPF y Banco Macro, aunque reducen su ponderación” en la cartera.

El financista Christian Buteler consideró que “así como no hubo tanto ingreso de fondos” con el ascenso a emergentes “creo que ahora no habrá tanta salida; más allá de algún movimiento ahora por la noticia, no veo que vaya a producir un crack”.