El bitcoin supera los u$s 16.000, su valor más alto desde enero de 2018

El bitcoin alcanzó hoy al mediodía los u$s 16.190, su valor más alto desde enero de 2018 y muy cerca de su nivel máximo que alcanzó en diciembre de 2017, cuando llegó a u$s 19.600.

La criptomoneda comenzó la jornada de hoy en u$s 16.000 y, luego de haber bajado un poco durante la mañana, repuntó a las 14 horas.

Este repunte se da luego de que, en marzo de este año poco antes del inicio de la pandemia, la moneda virtual cayera a u$s 3.600.

El bitcoin se fue consolidando en especial a partir de fines de octubre.

Una de las razones fue que PayPal autorizó el uso del bitcoin para las transacciones de la plataforma y otra, que en las elecciones de Estados Unidos ganó Joe Biden.

Joe Biden, presidente electo de EE.UU.

Además, el anuncio de Pfizer sobre que su vacuna tiene una efectividad del 90% fue otro de los factores.

El Índice de Miedo y Codicia (o índice VIX), que mide cuál de estos dos factores influye más en la toma de decisiones de los inversores, está en su nivel más alto.

El bitcoin subió hoy a u$s15.000 por unidad

El VIX está en 87 de 100, el más alto desde junio de 2019. O sea que la codicia es lo que prevalece entre los inversores.

La suba a u$s 15.000 que se dio en el momento previo a las elecciones se debió a que las ballenas, que son los inversores que tienen altos montos en moneda virtual, retiraron de la Exchange Binance (una Exchange es una casa de cambio virtual) u$s 816 millones en criptomonedas y las transfirieron a las billeteras que tienen fuera de estas Exchange y que no tienen ningún control.

Este repunte se da luego de que, en marzo de este año poco antes del inicio de la pandemia, la moneda virtual cayera a u$s 3.600.

Generalmente, cuando las ballenas hacen un movimiento tan fuerte de bitcoin es que esperan que la moneda virtual suba.

Los analistas de este mercado, esperaban una suba gradual del bitcoin, con un pico que superara al de 2017 hacia fines de 2021, pero los pronósticos cambiaron con estas subas y adelantaron ese aumento para principios del año que viene o para marzo.

Pero hay algunos que alertan que esta suba podría atemperarse ya que los factores de inestabilidad si los mercados tradicionales tienen más estabilidad, a pesar de la ola de nuevos contagios en Europa.