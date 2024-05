El costado económico de las crisis diplomáticas: cuáles son sus efectos

Las consecuencias económicas de una crisis diplomática –como la que ahora atraviesan Argentina y España– podrían sentirse en el mediano o largo plazo. Por ahora, coinciden los especialistas, el retiro de la embajadora española en el país y el aumento de la tensión no cambiarán el flujo de intercambios comerciales. Sí, en cambio, podrían comprometer acuerdos futuros que mejoren las condiciones para los exportadores argentinos, o el destino de las inversiones que el presidente Javier Milei busca tanto conseguir.

Según los últimos datos del Indec, la balanza comercial argentina volvió a arrojar un saldo superavitario, que fue de 1820 millones de dólares en abril. Pero, una vez más, se debió más a la caída de las importaciones que al aumento de las exportaciones. Las primeras bajaron un 22,7% con respecto al mismo mes del 2023, mientras las exportaciones aumentaron un 10,7% en el mismo periodo. Brasil continúa siendo el principal socio comercial, y en segundo lugar está la Unión Europea, seguida por los Estados Unidos y China.

España es el segundo país en importancia como destino de las exportaciones argentinas hacia Europa. De acuerdo con el último informe oficial, de un total de veintisiete países, los cinco que registraron mayores exportaciones concentraron el 72% de las ventas al bloque y fueron, en orden de importancia, Países Bajos, España, Italia, Polonia y Alemania.

“Las embajadas y los cuerpos diplomáticos han virado de estar enfocados casi exclusivamente en las relaciones políticas entre los países y se concentran cada vez más en las relaciones económicas”, explicó a PERFIL el analista político Facundo Nejamkis.

“Si hablamos del conflicto entre Milei y Pedro Sánchez, el impacto que esto puede tener en el flujo de comercio entre los países es difícil de saber. Pero pienso que este tipo de conflictos tiene más un impacto en la dimensión política: son un desmotivador para que los países profundicen sus vínculos, para que firmen acuerdos político-comerciales, para que se generen acuerdos de libre comercio”, agregó.

Para el analista el comercio está más bien condicionado por cuestiones como la competitividad de los productos que exporta cada país y los mercados preexistentes que por “berrinches presidenciales”, opinó.

Sin embargo, sí puede haber un impacto en el largo plazo “en las inversiones, en cómo se direccionan las inversiones de un país y del otro, o en recibir un trato preferencial. Ahí puede ser que la relación entre los presidentes pueda tener un impacto negativo hacia abajo. Pero es como a mediano y largo plazo, difícil de medir en el corto plazo”, detalló.

España es el segundo país en importancia como origen de las inversiones extranjeras en Argentina: representan un 15% del total. Estados Unidos fue el primero en la lista para el segundo trimestre de 2023, según los últimos datos del Banco Central.

La crisis diplomática con España llegó mucho más lejos que otras disputas del presidente con Brasil, México, Colombia, o China, a cuyos mandatarios o sistemas políticos también atacó verbalmente. Las consecuencias económicas a mediano y largo plazo pueden variar.

“La importancia depende del perfil de cada país. Con China es importante tener una buena relación política y estratégica, porque la política conduce en buena parte las decisiones de las empresas chinas”, afirmó a PERFIL el politólogo Julio Burdman. “En el caso de España, también es un país en el cual los gobiernos están metidos detrás de muchas empresas, el Estado es más importante que en otros países, así que lo pondría en un nivel medio de importancia”, explicó.

Con respecto a la más reciente disputa con este país, agregó, “no creo que esto vaya a escalar a un punto en el que no podamos realizar determinadas cuestiones económicas, comerciales, sociales, culturales con España por esto, porque realmente sería algo que generaría la reacción de los españoles y de los argentinos”.

Para Burdman el conflicto diplomático no debería extenderse a otras áreas porque no existen razones reales (ni estratégicas, ni político-militares o de competencia económica) para hacerlo. “Esas cosas suceden habitualmente detrás de la ruptura o el alejamiento de los Estados; acá no hay nada de esto, simplemente hay dos políticos que están peleando entre sí, y te diría que están bailando un tango de la pelea porque en el fondo los dos aspiran a que esto refuerce las condiciones políticas personales o partidarias”.

Respecto a otras negociaciones que están trabadas desde hace muchos años como el acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea –que la canciller Diana Mondino afirmó en diciembre de 2023 que estaba “a punto de firmarse”–, los especialistas no ven un escollo en este conflicto diplomático. “El acuerdo está estancado por Francia y Hungría. Por lo tanto, no sé si realmente tiene mucho futuro. Le agregamos una tensión más, pero no creo que pase por ahí el problema”.

Respecto a China, las provocaciones, entiende Burdman, vienen por el lado de los aliados del Presidente. Cuestiones como la reunión de José Luis Espert con representantes de la Oficina Comercial y Cultural de Taiwán en Argentina “están mirándose con mucha preocupación. Por ahora lo ven más como una suerte de torpeza, pero si ven una intencionalidad, reconociendo de alguna forma a Taiwán, ahí te cierran las puertas y no les vendés nunca más”.

Argentina tiene, además, una negociación en curso por el vencimiento, entre junio y julio, del equivalente a 4900 millones de dólares correspondientes al swap con China utilizado en 2023.

