El dólar blue cierra la jornada en $ 203, nuevo máximo histórico

El dólar Blue trepó tres pesos y alcanzó un nuevo máximo histórico. Al cierre de la jornada, la divisa informal operaba en $ 200 para la compra y $ 203 para la venta. La brecha cambiaria quebró el techo del 100%, ahora en 102,7%, el margen más amplio en casi un año, desde el 19 de noviembre de 2020.

Asimismo, el dólar mayorista reafirmó su tendencia alcista y culminó el día con una incremento de 6 centavos a $ 100,14. Cabe recordar que el Banco central (BCRA) prohibió a las entidades financieras sumar dólares a sus tenencias hasta fin de mes. El objetivo es despejar las dudas sobre una potencial devaluación tras las elecciones legislativas que se celebrarán el domingo.

Dólar, el karma argentino

Por su parte, el dólar minorista oficial sigue sin presentar cambios y se mantiene en $ 105,25 vendedor, mientras que la versión "ahorro" o "solidario" cotizaba a $ 173,66. A su vez, en diversos bancos y casas de cambios, el minorista llegó hasta los $ 106,44, promedio, que sumado al 30% el valor alcanzó los $138,40.

En las plazas cambiarias alternativas, el dólar "contado con liqui" regulado saltó a $184,04. por lo que el spread con el mayorista ascendió al 85,1%. En su "versión libre" (con el bono Global 2030 o Cedears), el CCL operaba cerca de los $211. El dólar MEP regulado también subió hasta los$ 184,42,

El peso argentino detuvo su caída por nuevo control del Banco Central

Las reservas internacionales crecieron en u$s 83 millones, a u$s 42.879 millones, ya que el BCRA registró el ingreso de u$s 296 millones correspondientes a desembolsos por u$s 237 millones del BID (Banco Interamericano de Desarrollo) y otros u$s 59 millones del BIRF (Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento).

Por último, el riesgo país sigue por encima de los 1.700 puntos básicos. Pasadas las 15 horas, el índice que elabora la consultora JP Morgan, estaba en 1.735 pb.

