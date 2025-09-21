El dólar debería bajar $ 52 para 2026, según el Presupuesto

Los analistas sostienen que luce desafiante cumplir con algunas de las principales proyecciones del Presupuesto 2026 presentado por el Gobierno. En cuanto a la inflación, el anteproyecto presentado por el Ejecutivo estima que este año finalizará en 24,5%, es decir, que el IPC no podrá superar el 1% promedio mensual hasta diciembre para cumplir con lo estipulado.

La consultora Suramericana Visión ya advierte un posible aumento en torno al 3% mensual hacia fin de año tras las elecciones de octubre. Para el año que viene se espera que la suba de precios ronde el 10% anual.

Para el dólar se espera un valor de $ 1.325 para diciembre y de $ 1.423 para finales de 2026. La divisa mayorista cerró el viernes a $ 1.475. La consultora de Hernán Lacunza, Empiria, calificó de “ilusionismo macroeconómico” varias de las postulaciones del texto oficial y calculó un tipo de cambio oficial de $ 1.674 y $ 1.836.

A su vez, el documento reza un crecimiento de 5,4% del PBI para este y del 5% para el año que viene. “El presupuesto luce difícil de cumplir en el escenario actual”, señaló Haroldo Montagú, economista jefe de Vectorial.