El Gobierno colocó deuda a tasas más altas para frenar la avalancha de pesos tras el fin de las LEFI

Tras la avalancha de pesos que provocó el fin de las Letras Fiscales de Liquidez (LEFI) y con el objetivo de evitar presiones sobre el tipo de cambio, el gobierno de Javier Milei realizó una licitación fuera de cronograma en la colocó deuda en moneda local por más de $4,7 billones.

La Secretaría de Finanzas, a cargo de Pablo Quirno, recibió ofertas por un total de $4,922 billones, aunque decidió tomar $4,705 billones. Esta subasta irregular, que no formaba parte de la agenda del equipo económico, respondió a la necesidad de remover el excedente de pesos que hizo colapsar las tasas en los últimos días.

Deuda en pesos: el Gobierno convalidó tasas más altas

"El Tesoro absorbe $4,7 billones en la licitación de LECAPS/BONCAPS en el marco del desarme de las LEFIS. Se elimina el excedente de pesos que dejó el desarme de LEFIS (tasa endógena) con extensión de duration en el perfil de vencimientos de Finanzas", remarcó Federico Furiase, director del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y asesor clave de Luis Caputo.

Respecto al resultado del proceso licitatorio, el Tesoro convalidó tasas mucho más altas que las que venía ofreciendo en las últimas ventanas de toma de deuda. En efecto, la Tasa Efectiva Mensual (TEM) de los instrumentos ofrecidos osciló entre 2,90% y 3,31%, cuando la inflación bascula en el rango de 1,5%-2%. A continuación, se enumeran las letras y los bonos adjudicados:

LECAP a:

31/07/25 (S31L5): $1,553 billones a 3,31% TEM / 47,81% TIREA 15/08/25 (S15G5): $0,816 billones a 3,27% TEM / 47,07% TIREA 29/08/25 (S29G5): $0,865 billones a 3,10% TEM / 44,29% TIREA 12/09/25 (S12S5): $0,280 billones a 3,05% TEM / 43,46% TIREA 30/09/25 (S30S5): $0,776 billones a 2,90% TEM / 40,91% TIREA

BONCAP:

17/10/25 (T17O5): $0,414 billones a 2,97% TEM / 42,00% TIREA

Avalancha de liquidez tras el fin de las LEFI

La cancelación de las Letras Fiscales, deuda que nació a mediados del año pasado a fin de reemplazar los pases pasivos a un día, implicó el desarme de un stock de $15,5 billones que estaba en manos de los bancos. De ese monto, $5,6 billones fueron colocados en una nueva LECAP y los $9,9 billones restantes se pagaron en efectivo pero no se volcaron a otro instrumento de deuda.

Esa falta de alternativas financieras para redirigir la liquidez resultó en una brusca caída de la tasa de cauciones, préstamos a muy corto plazo, de 20,6% a 12% (TNA). Con el correr de las jornadas y la intervención posterior del Gobierno, los rendimientos volvieron a un cauce normal.

"Después de casi un año sin actividad en ese segmento, el BCRA reapareció en el mercado de pases pasivos con el objetivo de absorber pesos y contener las expectativas devaluatorias. En cuestión de horas, ofreció rendimientos que pasaron del 25% al 36% anual", remarcó el analista de Wise Capital, Ignacio Morales.

En concreto, la autoridad monetaria abrió una ventanilla que había permanecido cerrada durante meses para canalizar el flujo de pesos "sueltos" que no se quedaron sin tasa de interés de referencia y amenazaban con presionar sobre el tipo de cambio.

Un informe de Aurum Valores subrayó que el accionar del Central "con la tasa que empezó a pagar por los pases pasivos se podría haber resuelto si se hubieran hecho las cuentas de la liquidez sobrante que iba a generar el final de las LEFI" ya que "la integración de los bancos producía un desborde de liquidez extremo que iba a generar baja de tasas".

"Que el BCRA pague hoy una tasa de pases mayor que la tasa que remuneraba el Tesoro por las LEFI hasta la semana pasada es síntoma de improvisación y mala praxis", dictaminaron los especialistas sobre el descalce entre el fin de las Letras Fiscales y otro instrumento de deuda que permitiera reconducir el exceso de pesos bancarios.

La justificación de Caputo

Frente al ruido que generó esa movida en el mercado financiero, Caputo responsabilizó a los bancos por la zozobra al plantear que "se suponía que iban a canjear las LEFIS por LECAPS pero, temerosos de perder la liquidez diaria, no fueron con todo y prefirieron hacer numerales".

En tal sentido, el jefe del Palacio de Hacienda se encargó de hacer público que la licitación fuera de cronograma se realizó por pedido de las entidades bancarias. A la vez, reconoció que el Central absorbió $5 millones en los últimos tres días hábiles.

"El mandato de Bausili fue claro: absorber $5 billones, porque ésa era la estimación del BCRA del excedente de liquidez, producto de los bancos que no fueron a las 3 licitaciones de LECAPS posteriores al anuncio de extinción de LEFIS. Su objetivo no es de tasa, ni de dólar, sino de que no haya sobrante de pesos", concluyó.

