Riesgo Milei

Iba a pasar. En algún momento la acumulación de maltratos que el Presidente dispensa a todos rompería el dique de contención construido –dependiendo el caso– con prudencia, responsabilidad, cálculo, interés y hasta con miedo. Pero todo tiene un límite. El que aún no se llegó aunque lo de la noche del jueves en el Senado fuera una señal importante.

A los 19 meses de gobierno Macri tuvo la mitad de riesgo país que Milei

Recién asumido Milei como Presidente Pepe Albistur hizo un criticado video. Sentado en la playa como aquel que está asistiendo a una película mientras decía: “es tiempo de calma, de reflexión y sobre todo de pochoclo, no nos quedemos sin pochoclo. Esto es Semana Santa, no sabemos si cae en marzo o en abril”. Tampoco hoy estarían dadas las condiciones para que fuera aceptable un video así, ni que se tomara con alegría la finalización anticipada de un presidente constitucional. Tampoco resulta verosímil que un escenario así fuera posible en un futuro próximo. Pero sí crece la sospecha de algo que no es racional amenaza desde dentro el funcionamiento del Gobierno.

Quien califica de ratas a los legisladores, golpistas a los gobernadores, ofende sus aliados y llama traidora a su vicepresidenta, más tarde o más temprano iba a cosechar su siembra. Pero lo más desconcertante es que esta colección de adversarios no son resultado de conflictos ineludibles o costos necesarios a pagar por beneficios superiores, sino daños autoinfligidos.

La historia encuentra como máximo exponente del poder autodestructivo a Nerón, el emperador romano durante 14 años al comienzos de la era cristiana, quien perdió el poder tras una rebelión fiscal de los gobernadores de lo que hoy sería Francia y España producida casualmente por el conflicto sobre la distribución de los impuestos locales con Roma.

Nerón es más conocido por el gran incendio de Roma porque, si bien no está históricamente probado, se lo considera el responsable de la destrucción de la ciudad porque quería reconstruirla a su gusto; y quedó como mito la reproducción de Nerón tocando la lira desde una colina mientras disfrutaba el incendio de la capital de su imperio.

Más allá de la anécdota de que a Nerón también le gustara cantar en público, cualquier comparación histórica con Milei resulta exagerada. Pero permite reflexionar sobre cuánto el carácter del gobernante, más allá de sus políticas concretas, influye sobre los pronósticos políticos y fundamentalmente materiales dado que la economía es una administradora de expectativas. Por ejemplo: el riesgo país de Argentina es alrededor del doble que el que tenía Macri a los mismos 19 meses de gobierno también con Luis Caputo y Federico Sturzenegger al frente de las áreas económicas, contando además Milei con superávit fiscal que carecía Macri. Son momentos distintos de Argentina y del mundo, pero es indudable que hay un “riesgo Milei”.

Otro ejemplo es el muy modesto resultado en inversiones con el RIGI a un año de haber sido aprobado o las incumplidas expectativas del ministro de Economía sobre el “dólar colchón”. Señales que tanto los grandes inversores como en mucha menor medida los consumidores, aún estando a favor de la racionalidad económica desconfían de la capacidad del Gobierno de ir resolviendo los conflictos que se le vayan presentando desescalando el “estrés económico”, en lugar de escalarlo.

Hasta independientemente de cuál fuera el resultado de las elecciones, hay quienes conjeturan sobre las posibilidades a que Milei exacerbe su temperamento, que después de los resultados de octubre tanto si pierde porque se sienta acorralado, aumente su desconfianza sobre todos los agentes y adopte como mecanismo de defensa redoblar la apuesta, como que puede exacerbarse si gana porque el empoderamiento del triunfo podría hacerle perder noción de los límites y creerse todo poderoso.

En cualquiera de los casos desde distintos sectores se esperan cambios para después de las elecciones, desde los ya repetidos en el orden económico y cambiario, como en el campo político. Se analizan modificaciones en el Gabinete y quizás el efusivo elogio a Guillermo Francos de Milei en su discurso en la Bolsa en el jueves negro, buscara disipar las versiones sobre que el jefe de Gabinete dejaría su puesto el próximo diciembre.

Volviendo a Albistur y sus pochoclos, no se podría entender la animosidad de Milei con Victoria Villarruel si no fuera porque el Presidente cree que su vicepresidenta espera sucederlo imaginando que no terminará su mandato. La periodista de investigación Emilia Delfino acaba de publicar el libro La Generala, una biografía no autorizada de la vicepresidenta, del cual PERFIL publicó un capítulo el domingo pasado. Emilia Delfino dijo en un reportaje que “Russo (actual director General del Cuerpo de Asesores del Senado, designado por la vicepresidenta Victoria Villarruel en mayo de 2025) cree que Milei no llega a cumplir el mandato. Hay un ambiente conspirativo alrededor de Villarruel. Lo llamativo es que, en las últimas semanas, la trae de vuelta a Rucci (Claudia Rucci, hija del sindicalista peronista asesinado por Montoneros) al equipo para construir políticamente desde el peronismo”.

Los mismos dos tercios que sobraron en el Senado para aprobar las leyes contrarias al Gobierno este jueves, son lo que harían falta para aprobar la destitución de un presidente por juicio político. Diputados es la Cámara acusadora, pero el Senado es quien termina juzgando y decidiendo.

La preocupación del Presidente por un eventual juicio político también podría encontrarse hace ya un año en la orden de Karina Milei de desconocer a Marcela Pagano como presidenta de la Comisión de Juicio Político en Diputados. El presidente de la Cámara, Martín Menem no solo levantó la sesión que iba a confirmar las autoridades designadas en la Comisión, sino que hasta echó a Oscar Zago como jefe de la bancada libertaria por haber promovido a Marcela Pagano para ocupar la presidencia de esa Comisión.

El “Riesgo Milei” tiene doble vía, el riesgo del propio Milei en sus funciones y el riesgo que él representa para terceros al frente del Poder Ejecutivo.