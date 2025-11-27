El Gobierno elimina retenciones a exportaciones petroleras de Santa Cruz y Neuquén

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto al ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular del Interior, Diego Santilli, encabezaron este jueves nuevas reuniones en el Palacio de Hacienda con los gobernadores de Santa Cruz y Neuquén, Claudio Vidal y Rolando Figueroa, respectivamente.

Allí se firmaron acuerdos para avanzar en la adecuación del esquema de derechos de exportación del crudo convencional, "con el objetivo de sostener la actividad en cuencas maduras, dar previsibilidad a las inversiones y proteger el empleo". También participaron de la reunión el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, y autoridades de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH).

Los entendimientos replican el esquema iniciado días atrás con Chubut y establecen un marco de “esfuerzos compartidos” entre Nación, provincias y empresas. El Gobierno nacional se compromete a modificar los derechos de exportación. Las provincias, por su parte, revisarán regalías y cánones. Las empresas deberán garantizar la continuidad de la producción y los planes de inversión. Los gremios acompañarán con medidas para mejorar la competitividad, indicaron desde Hacienda.

En su cuenta de X, el Gobernador de Neuquén expresó que en la provincia "ya fijamos lineamientos claros en la Mesa para la Reactivación de la Actividad Convencional, con una reducción de regalías e Ingresos Brutos para promover la actividad y sostener los puestos de trabajo".

"Hoy sumamos una nueva herramienta para consolidar ese objetivo central, permitiendo que las empresas reinviertan esos recursos y fortaleciendo así la actividad en toda la región", cerró el Figueroa.

Chubut acuerda con Nación la baja de retenciones al petróleo

Vidal, por su parte, aseguró que "si esto no se hacía, en dos años íbamos a terminar importando crudo. No queremos eso ni para el país ni para nuestra provincia. Esto ayuda a los yacimientos maduros, que son los que tenemos en Santa Cruz. Pero tiene que transformarse en inversión real2.

Según el mandatario santacruceño, "si las empresas no invierten y se guardan el ahorro, no sirve. Ahora hay que sentarse con cada operadora y presentar los acuerdos en Nación. Nuestro objetivo está claro: mantener la actividad, recuperar producción y cuidar el trabajo de la gente".

Con estas medidas, el Gobierno busca reducir la carga impositiva sobre la producción y exportación de energía, impulsar nuevas inversiones y consolidar un crecimiento sostenido con reglas claras y previsibles.

El acuerdo con Chubut

Este martes, en un encuentro en el Palacio de Hacienda con el Gobernador de Chubut, Ignacio Torres, se firmó un acta de entendimiento para modificar el esquema de derechos de exportación del crudo convencional.

Al respecto, Torres comentó: "La eliminación de retenciones representa la tercera inversión más importante de la Cuenca del Golfo San Jorge, con un impacto estimado de 370 millones de dólares que se reinvertirán directamente en la industria. Esto significa más actividad, más producción y, sobre todo, más empleo para miles de familias que viven del trabajo energético en nuestra provincia".

