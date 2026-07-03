El Gobierno eliminó un arancel antidumping sobre tubos de aluminio chinos y abre las importaciones

El Gobierno decidió poner fin a una medida antidumping que regía desde 2020 sobre las importaciones de tubos de aluminio originarios de China, al considerar que mantener ese arancel sería contrario al objetivo de reducir los costos de los insumos para la industria y mejorar la competitividad de la economía.

El Gobierno acelera la caída de las medidas antidumping y consolida la apertura importadora

La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 883/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial, por la cual el Ministerio de Economía dispuso el cierre de la revisión sin renovar el derecho antidumping que gravaba con un 75,52% a las importaciones de tubos de aluminio sin alear de origen chino.

Estos productos son utilizados como insumos en sectores como la industria automotriz, la agroindustria y la fabricación de electrodomésticos de línea blanca.

La medida había sido revisada a pedido de Aluminium Manufacturers Express S.A. (AMEX), única productora nacional de este tipo de tubos.

Sin embargo, si bien la Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE) concluyó que existía una probabilidad de que el dumping y el daño a la industria local volvieran a producirse si se eliminaba el arancel, recomendó igualmente no renovarlo por razones de interés público.

En su dictamen, el organismo sostuvo que "la continuidad de la medida podría resultar poco consistente con una política económica orientada a reducir los costos de los insumos productivos y mejorar la competitividad de las actividades manufactureras".

La CNCE también destacó que durante la vigencia del derecho antidumping las importaciones provenientes de China se redujeron a niveles marginales, mientras que la producción nacional pasó a abastecer más de la mitad del consumo aparente desde 2022.

Al mismo tiempo, advirtió que la protección contribuyó a un mayor nivel de concentración en el mercado local y generó un impacto sobre otras industrias que utilizan estos tubos como insumo, entre ellas la automotriz y la de línea blanca.

En ese sentido, el organismo señaló que la empresa solicitante mejoró su participación en el mercado y sus ingresos por ventas durante el período en que estuvo vigente la medida. Asimismo, indicó que su rentabilidad se mantuvo en niveles considerados adecuados para el sector, por lo que "dista de ofrecer un cuadro de vulnerabilidad" que justifique sostener la protección comercial.

La política de apertura comercial

Esta decisión se enmarca en una estrategia del Gobierno de revisar y reducir las medidas de defensa comercial que protegían a distintos sectores industriales. En lo que va del año, el Ministerio de Economía eliminó gran parte de los derechos antidumping que llegaban a su vencimiento, con el argumento de abaratar el costo de los insumos productivos y promover una mayor competencia.

La mayoría de las revisiones realizadas hasta el momento involucró a productos originarios de China. Según un relevamiento realizado por PERFIL, de las casi 40 medidas antidumping con fecha de vencimiento prevista para 2026, la Secretaría de Comercio ya analizó 21 expedientes. De ese total, nueve concluyeron con la baja de la medida o el cierre de la investigación sin aplicación de aranceles; seis permanecen abiertas o en revisión; tres registraron suspensiones temporales o la caída de acuerdos; y apenas tres mantuvieron o impusieron algún nivel de protección.

China concentra la mayor parte de los casos. El país asiático aparece involucrado en 17 de los 21 expedientes analizados: 15 corresponden exclusivamente a productos de origen chino y otros dos forman parte de investigaciones de origen múltiple. Los cuatro casos restantes involucran a Brasil (resinas poliéster), Estados Unidos (diisocianato de tolueno), Chile (placas autoadhesivas de plástico) e Italia (calderas para calefacción). También existen investigaciones que abarcan exportaciones provenientes de Colombia, Vietnam, India y Malasia.

FN