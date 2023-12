El Gobierno aumentó el dólar oficial a $400 en la última jornada cambiaria antes de la asunción de Milei

En la última rueda cambiaria de la presidencia de Alberto Fernández, el dólar oficial en el Banco Nación aumentó a $382,50 y $400,50 para la compra y venta, respectivamente, que representa un aumento de $21,50 con respecto al cierre de este miércoles.

De esta manera, el denominado dólar tarjeta (con impuestos) supera los $1.020.

Este jueves, el dólar mayorista cerró a $384,00/385,00 por unidad, $21,30 por encima arriba del cierre anterior, informó el analista Gustavo Quintana.

Por su parte, el dólar blue cerró la última jornada hábil de la semana en $995 en la punta vendedora, el máximo valor desde el récord anterior.

En cuanto a las cotizaciones financieras, el dólar MEP cerró a $996,6, con una suba de más del 5%, mientras que el dólar "Contado con Liquidación" (CCL) terminó en $993,2.

El Banco Central (BCRA) terminó la jornada con ventas por sexta rueda consecutiva de US$ 119 millones, para atender demanda del mercado, y en la semana vendió US$ 377 millones, llevando el saldo negativo del mes a los US$ 484 millones de ventas netas.

Cepo cambiario hasta el último día

En su último día de gestión, el presidente del Banco Central Miguel Pesce emitió una normativa que profundiza el cepo cambiario y extendió su vigencia hasta el 31 de diciembre.

Mediante la comunicación "A 7910" estableció que "entre el 7 de diciembre y el 31 de diciembre de este año la posición de contado diaria de moneda extranjera de las entidades financieras no podrá superar la menor que surja de comparar el nivel registrado al 12 de octubre y el 6 de diciembre".

La medida está vinculada a otras similares que se adoptaron las últimas semanas y que limitan la posición en dólares de los bancos, buscando cortar especulaciones.

Santiago Bausilli reemplazará a Miguel Ángel Pesce al frente de la autoridad monetaria.

