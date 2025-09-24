El Gobierno logró reducir un 20% una condena millonaria en otro juicio en el CIADI

En medio de las negociaciones para recibir un salvataje financiero de Estados Unidos, el Gobierno de Javier Milei consiguió reducir en un 20% la condena que pesaba contra el país en tribunales internacionales por el congelamiento del servicio de peajes aplicado hace más de dos décadas.

Desde la Procuración del Tesoro de la Nación señalaron que la Argentina logró un resultado favorable en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) "al alcanzar la reducción de una condena millonaria que había sido impuesta al país por hechos originados en gestiones anteriores".

Una energética demanda a la Argentina para ejecutar una sentencia de US$ 732 millones

El Gobierno redujo una condena en el CIADI

"El Tribunal del CIADI le dio la razón a la Argentina y resolvió disminuir en un 20% el monto de indemnización en el caso 'Webuild S.p.A. c/ República Argentina'. La decisión hizo lugar al pedido de rectificación presentado por esta gestión el pasado 11 de junio y representa un paso concreto en la mejora de la posición del país frente a reclamos heredados", señalaron.

Webuild S.p.A. es una empresa italiana de ingeniería y construcción, especializada en grandes obras de infraestructura. Nació en 2020 tras la fusión de Salini Impregilo, un histórico grupo constructor también oriundo de Italia. Las actividades de la firma abarcan represas, plantas hidroeléctricas, autopistas, puentes, túneles, líneas ferroviarias y de subte, obras de ingeniería ambiental y gestión del agua.

El conflicto se originó con la concesión de la conexión vial Rosario–Victoria y en las medidas adoptadas durante la crisis de 2001, que derivaron en la disolución de la concesionaria Puentes del Litoral S.A. y en un arbitraje internacional iniciado por la empresa inversora.

"Este litigio, como tantos otros que aún enfrenta la Argentina, se arrastra desde hace casi dos décadas como consecuencia de políticas y decisiones de administraciones anteriores que comprometieron al país en tribunales internacionales", aseguraron desde la dependencia pública.

Cómo se originó la condena en el CIADI

Por último, la Procuración del Tesoro de la Nación reafirmó "su compromiso de defender con firmeza los intereses nacionales en todos los litigios y arbitrajes internacionales, utilizando todas las herramientas jurídicas disponibles para reducir el impacto de sentencias heredadas y proteger el patrimonio común de los argentinos".

A fines de abril pasado, el CIADI, que opera bajo la órbita del Banco Mundial y que lleva varios casos contra el Estado argentino, había fallado en contra del país al dictar un laudo a favor de Webuild (anteriormente Salini Impregilo) por US$ 147,1 millones.

"La disputa se originó por la terminación de un contrato de concesión vinculado a un proyecto de infraestructura de gran escala que conectaba las ciudades de Victoria y Rosario. El laudo incluye US$ 97,4 millones en concepto de daños y USD 49,6 millones por intereses acumulados", contaba el especialista Sebastián Maril por ese entonces.

De esta manera, el recurso presentado por el cuerpo de abogados que representa al Estado surtió efecto y sirvió para achicar la sentencia en un 20%, lo que se traduce en una baja efectiva de casi US$ 30 millones.

