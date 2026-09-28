El Gobierno logró renovar el 100% de los vencimientos de deuda

La Secretaría de Finanzas informó que el la licitación de deuda de este lunes 28 de septiembre adjudicó un total de $8,62 billones habiendo recibido ofertas por un total de $9,77 billones.

"Esto significa un rollover de 100,08% sobre los vencimientos del día de la fecha", indicaron.

Daniel Chodos, jefe de Research y socio de la sociedad de bolsa Dhalmore Capital describió que hubo demanda por todos los instrumentos. "Sin embargo, el Tesoro otorgó premio en todos los títulos y terminó refinanciándose a un costo mayor al que esperábamos. La jornada negativa de los mercados internacionales tampoco ayudó”.

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Los títulos TAMAR concentraron el 33,9% del total y el BONCAP, el 33,1%. En el BONCAP, el premio frente al mercado secundario fue de $0,30, mientras que en el título TAMAR alcanzó los $0,40, según Chodos.

"Los instrumentos dólar-linked concentraron el 21,2% de la adjudicación, pese a la alta adhesión registrada en el canje del D30S6. La demanda se produjo en un contexto de suba del tipo de cambio y de las tasas de Estados Unidos, dos factores que podrían continuar presionando sobre el mercado cambiario”, añadió el socio de Dhalmore Capital.

Según Martín de la Fuente, de Buenos Aires Valores, el contexto "era algo más ajustado que en la licitación anterior en cuanto a liquidez (estimamos que el BCRA absorbió ARS 1,8 billones en la REPO el 25-sep), con la tasa de pases entre bancos mostrando una ligera suba a 20,7%, razón por la cual veíamos prudente un rollover del 100% o menos".

Y añadió que en cuanto al menú, "el Tesoro volvió a concentrar la oferta en plazos cortos, siendo la cuarta licitación consecutiva sin títulos con vencimiento posterior a 2027, decisión consistente con la semana de subas en los rendimientos de la curva pesos. En este marco, el Tesoro priorizó una licitación lo más ordenada posible, sin convalidar tasas de mercado secundario en ningún dual ni instrumento hard-dollar. A pesar del menú con títulos cortos, el plazo promedio de emisión marcó una suba de 45 días respecto a la licitación pasada, cerrando en 176 días".

Resultado de la Licitación

LECAP a:

15/01/27 (T15E7) - $2,85 billones 2,17% TEM, 29,36% TIREA.

CER:

31/05/27 (TZXY7) $1,02 billones a 5,97% TIREA CER.

TAMAR:

30/07/27 (TML27) $2,92 billones con un margen de 3,63% sobre TAMAR.

Dólar Linked a:

30/10/26 (D30O6) – $1,17 billones a 9,06% TIREA.

30/11/26 (D30N6) – $0,66 billones a 7,38% TIREA.