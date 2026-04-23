El litio recupera impulso global: la demanda crece un 14% y cambia la estrategia minera

El carbonato de litio grado batería registró un crecimiento del 14% en su demanda durante el último trimestre. Este incremento responde directamente a los planes de renovación de flotas de vehículos eléctricos que ejecutaron las principales automotrices en Asia y Europa. Tras un período de marcada volatilidad en los precios durante 2025, el mercado observa una estabilización en los volúmenes de comercialización.

Litio: impacto en la economía global

El denominado Triángulo del Litio, que integran Argentina, Chile y Bolivia, concentra actualmente los nuevos proyectos de inversión a gran escala. Las mineras dejaron atrás la búsqueda exclusiva de volumen para priorizar la sustentabilidad hídrica certificada en sus procesos. Esta exigencia se convirtió en un estándar indispensable para atraer el financiamiento de los fondos de inversión internacionales.

Eficiencia operativa con la Extracción Directa de Litio

La implementación de la tecnología de Extracción Directa de Litio (DLE) marcó un punto de inflexión en la estructura de costos del sector. Los operadores mineros que adoptaron este método informaron una reducción del 22% en sus costos operativos en comparación con las técnicas tradicionales de evaporación. Este cambio técnico permitió una mayor previsibilidad en la oferta frente a las fluctuaciones de la demanda.

"La adopción de tecnologías de extracción directa no solo optimiza los márgenes de beneficio, sino que redefine la viabilidad de yacimientos que antes considerábamos marginales", sostuvo un informe reciente de Bloomberg sobre mercados de materias primas. La eficiencia operativa pasó a ser el motor principal de la competitividad de las empresas que operan en los salares regionales durante este ciclo.

El sector automotriz exige ahora procesos con menor huella ambiental, lo que obligó a las compañías mineras a modernizar sus plantas. La capacidad de certificar el uso responsable del agua determinó el acceso a nuevos contratos de suministro de largo plazo. Mientras tanto, los nuevos jugadores ingresan al mercado con esquemas de producción que integran la tecnología DLE desde la etapa de diseño de los proyectos.

La dinámica del precio del litio se desacopló parcialmente de los niveles observados en 2025. Los analistas del Financial Times señalaron que el mercado prioriza la seguridad del abastecimiento por sobre las variaciones diarias de los precios spot. Esta tendencia favorece a las compañías con contratos de venta directa a los fabricantes de baterías, lo que otorga mayor estabilidad financiera a los proyectos en desarrollo en territorio sudamericano.