El Papa Francisco prohibió las inversiones del Vaticano en Novartis, que produce la píldora del día después

El Papa Francisco aprobó una ley anticorrupción que prohíbe las inversiones en Novartis, el laboratorio que produce la píldora del día después.

Llamativamente, el APSA, el organismo a cargo de la gestión del patrimonio del Vaticano, hace 20 años que tuvo inversiones en ese laboratorio, e incluso llegó a ser accionista Sandoz/Novartis, que producía la píldora abortiva o anticonceptiva (según quién la defina).

El Papa Francisco tomó esta decisión de la norma anticorrupción luego de que la Rai3 informara de esta inversión del Vaticano.

Quien reveló los datos fue el primer revisor de cuentas del Vaticano, Libero Milone, que había sido nombrado por el Papa en 2015.

El Papa Francisco y Libero Milone, quien fue nombrado en 2015 para transparentar las finanzas vaticanas y tuvo que irse en 2017 por presión de la curia.

En su declaración dijo que el Vaticano había hecho in versiones de alto riesgo y que muchas no respondían “"a la doctrina social de la Iglesia que enumera exactamente las cosas que podían y no podían hacer”.

Este funcionario tuvo que renunciar en 2017 por presiones internas de la curia, luego de que descubriera maniobras de corrupción y por haber recibido amenazas de muerte.

Qué impone la ley anticorrupción

Una de las tareas que se impuso el Santo Padre fue que la curia romana transparentara todas sus acciones. Incluso hizo públicos todos los archivos del Vaticano, a los que nadie podía acceder libremente hasta ahora.

Con esta ley anticorrupción, Francisco prohibió a los miembros con poder de decisión en la Iglesia a invertir en paraíso fiscales y en activos que fueran contrarios a la doctrina católica.

También lo obligó a declarar que ninguno de estos prominentes eclesiásticos no tiene condenas por evasión fiscal, terrorismo y lavado de dinero. Además, prohibió que cualquiera reciba regalos por un valor superior a u$s 50.

