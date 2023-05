El gobierno viaja a Brasil para liberar la presión sobre las reservas del BCRA

Con el objetivo de liberar la presión sobre las reservas, Alberto Fernández, Sergio Massa y una comitiva oficial viajan a Brasil para definir un sistema de financiamiento. Mientras el primer mandatario se reunirá con Luiz Inácio Lula da Silva, Sergio Massa concretaría un encuentro con su par, Fernando Haddad, para establecer un mecanismo de pago de importaciones, similar al acordado con China para comerciar con yuanes.

En medio del “desespero” por captar dólares, el ministro Massa lanzó en los últimos días tres medidas para frenar la sangría de dólares del Banco Central:

La activación del Swap con China para pagar importaciones a ese país con yuanes.

La Comisión Nacional de Valores (CNV) dispuso dos medidas que endurecen las condiciones para sacar dólares del país a través de operaciones con el Contado con Liquidación (CCL) en la Bolsa de Comercio.

Hoy va tras la búsqueda de un acuerdo comercial con Brasil para excluir al dólar como moneda de pago del comercio exterior.

A pesar de que la sequía aún no reveló su impacto total, la economía argentina ya muestra signos de extrema fragilidad. A principios de abril, según un informe de Ecolatina, las reservas netas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) cayeron en US$ 5.600 millones, alcanzando su nivel más bajo desde septiembre de 2022, cuando el gobierno activó el "dólar soja 1.0".

Esto se debe en parte a la dinámica insostenible de las reservas netas, que se han visto afectadas por un férreo cepo y una mínima liquidación del agro (-65% i.a. o -US$ 5.100 M) derivada del impacto de la sequía; el adelanto de liquidación por el "dólar soja 2.0" y el incentivo a retener a la espera de una tercera edición del programa.

Con una inflación que volvió a acelerarse y que obligó al BCRA a elevar fuertemente las tasas por primera vez desde septiembre, se empiezan a terminar los atajos políticos y los trucos de magia.

Cómo es el acuerdo con Brasil para excluir al dólar y aliviar las reservas del Banco Central

¿Alcanzan estas medidas?

El Gobierno se enfrenta a una coyuntura económica delicada e inestable, con pocas herramientas y una reputación cuestionada para hacer frente a los distintos focos de incendio.

Además del impacto de la sequía en la trayectoria económica, la dinámica político-electoral también está teniendo un efecto importante, sostiene un informe de Ecolatina el cual destaca:

“En este contexto, las propuestas de política económica de los candidatos a las elecciones presidenciales y la cooperación durante la transición serán clave para mantener la estabilidad económica. Es importante evitar nuevos "ruidos" en la interna oficialista para garantizar una transición ordenada y sin sobresaltos”.

“Un Massa desesperado”

“Veo un ministro de Economía desesperado en buscar financiamiento para poder importar lo básico para ayudar a la economía doméstica. Hoy la realidad es que confluyen tres factores que afectan la actividad local: 1) tasas de interés altas por el alto componente de riesgo e inflación esperada, que suma presión sobre el financiamiento de empresas; 2) una macroeconomía desordenada que afecta proyectos a largo plazo ante la escasez de capitales e impide un simple cálculo empresarial; 3) la política de mantener un tipo de cambio atrasado que impide acumular dólares para la producción interna”, comenzó explicando la economista Natalia Motyl en declaraciones a PERFIL.

“El resultado es el estancamiento económico y el riesgo de una recesión. El financiamiento que busca más es básico para afrontar un invierno que te va a exigir importar energía, por lo tanto, te reduce la cantidad de dólares para importar el resto de los insumos. Hoy tenés un problema grave en la economía real que afecta la productividad y los salarios reales”, agregó Motyl.

Estancamiento económico: el común denominador entre los economistas

“Hoy estamos en una situación compleja, con un ritmo de caída de reservas bastante significativo, en medio de un contexto en el que el dólar soja no está ayudando. En función de eso y dado que no hay una liquidación importante se comienzan a incrementar los controles cambiarios, esto termina afectando a la actividad que, va a registrar una dinámica que va a estar en torno a entre 3% y 4% de caída en el año”, advirtió Maximiliano Ramírez, ex subsecretario de Programación Macroeconómica en diálogo con este medio.

Plan Llegar Recesivo: para frenar corrida Gobierno enfría la economía

“Si una empresa ya tiene un arrastre negativo del 0,7 según el dato del EMAE de la semana pasada, es fundamental tener en cuenta que algunas actividades que tienen plena capacidad instalada no traccionan particularmente. Para que la empresa pueda traccionar, es necesario incrementar las inversiones y, en particular, las importaciones. Si no se toman estas medidas, puede ser complicado lograr una tracción positiva. O sea, por el lado de la actividad la vas a tener totalmente parada”, comentó Ramírez en línea con Motyl.

De llegar van a llegar (a diciembre)

“Habrá que ver si logran evitar la crisis del sistema financiero. Eso es más difícil, ya que con reservas de rápida disponibilidad en rojo, una sequía y un panorama internacional adverso, se vuelve complicado seguir con la política de intervenir el dólar”, opinó Motyl.

Y agregó la economista: “No se descarta una debacle del sistema financiero, justamente, por una agudización de crisis de confianza. Se verá más a partir del segundo semestre del año”.

Massa sumó poder y lo pone a prueba con la inflación y el dólar de mayo

“Llegar van a llegar. Entiendo que están buscando algunas alternativas de financiamiento, ya sea adelantos en cuanto al fondo monetario, o algunos organismos, alguna bilateral, el viaje de este martes a Brasil”, acotó Ramírez.

“El problema es que te van a adelantar esos dólares y vos lo vas a empezar a usar particularmente para intervenir en el mercado cambiario. Lo que vas a querer es tratar de que el tipo de cambio lo más estable posible, con una brecha lo más estable posible, hasta llegar a fin de año. Que es una situación bastante compleja”, añadió.

Cambio de portafolios de pesos a dólares

"Dado que a partir de junio, julio, la gente va a empezar a migrar de portafolios en pesos a portafolios en dólares, a pesar de la tasa que pusieron. O sea, vas a tener una dinámica del dólar seguramente con algunas turbulencias, principalmente por el tema electoral”, explicó Ramírez.

El economista consultado por PERFIL señaló que el cambio de portafolio será inevitable y generará dinámicas de precios al alza, lo que a su vez generará cierta turbulencia. Aunque el gobierno pueda conseguir financiamiento por parte de Brasil o algún organismo como el FMI, se llegará a la meta con una economía bastante complicada, sin dinámica de crecimiento sino de caída. Sin embargo, el economista afirmó que se llegará a la meta, aunque con dificultades.