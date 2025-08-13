El presidente de la UIA reclamó apoyo al sector privado: "No van a venir los marcianos a hacerlo"

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, afirmó que la normalización de la economía argentina no pasa solo por "ordenar la macro y ya está", sino que advirtió que "faltan reformas", como la impositiva y la laboral.

“Lo que vemos ahora es que en este tiempo ha habido un plan de normalizar la economía con el tema fiscal y la importante baja de la inflación, pero es importante trabajar sobre los costos internos y la dinámica microeconómica”.

"No es ordenar la macro y ya está; faltan reformas. Está bien que hay que competir con el mundo cuando se abre la economía, pero tiene que haber un acompañamiento al sector privado porque no van a venir los marcianos a hacerlo", planteó Rappallini durante un almuerzo organizado por el Rotary Club de Buenos Aires.

El presidente de la UIA señaló que "el problema de la apertura de la economía es abrirla pero continuar con todas las distorsiones", y agregó: "El productor nacional queda afuera de competencia por los impuestos, por lo que hace el Estado, que debería igualar las condiciones".

"Estamos un 25% más caros que Brasil y que México por cuestiones estructurales", se lamentó, al tiempo que recordó: "La gente no quiere emplear por las leyes que fuimos poniendo, tener un empleado en la Argentina es terrible".

"Todos los países del mundo están amenazados por las importaciones, la diferencia son las herramientas que te da el país para ser más competitivos", advirtió Rappallini, quien dijo que actualmente en la Argentina "sectores en teoría muy competitivos, están teniendo dificultades".

En ese marco, celebró la baja de la inflación durante la gestión del presidente Javier Milei, pero remarcó que sin "baja de impuestos no hay forma de normalizar el país".

Densidad empresarial

También exhibió cifras que dieron muestra de que "la densidad empresarial es muy baja" en la Argentina en comparación con otros países de la región y sostuvo que los números de "Corea del Sur y Brasil muestran cómo han crecido por el desarrollo de su sector privado".

"Argentina tiene que generar más empresas y más sector privado. Hace casi 15 años que no generamos empleo o empresas. Es un dato terrible", dijo.

Por último, recordó que la UIA celebrará el 2 de septiembre el Día de la Industria con su tradicional evento para el cual fue invitado el presidente Milei, a cinco días de las elecciones legislativas bonaerenses.

"Vamos a presentar el nuevo contrato productivo en Córdoba el 2 de septiembre, que es el compromiso de la industria con un modelo de país", sostuvo al respecto.

