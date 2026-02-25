El Riesgo País de Argentina registró este miércoles 25 de febrero de 2026 una cotización de 545 puntos básicos, lo que representa un incremento respecto a las jornadas previas y lo sitúa en su nivel más alto del último mes.

Esta suba estuvo traccionada principalmente por la caída de los bonos soberanos en dólares (Globales y Bonares), que no lograron acoplarse al optimismo de las acciones en Wall Street. Mientras el mercado local aguarda definiciones legislativas sobre reformas económicas clave, factores externos como la disputa por aranceles en Estados Unidos han generado una mayor aversión al riesgo global, impactando directamente en la valoración de la deuda emergente.

A cuánto cotizó el riesgo país hoy en Argentina

De acuerdo con los datos de Rava Bursátil, el índice medido por el JP Morgan cerró la jornada de este miércoles en 545 puntos, tras haber fluctuado entre un mínimo de 538 y un máximo diario de 545 unidades. Este movimiento al alza de tres unidades respecto al cierre del martes consolida el retorno del indicador a niveles superiores a la barrera de los 540 puntos.

Cotización riesgo país miércoles 25 de febrero

Según consignó el diario La Vanguardia en su edición de hoy, el ascenso del riesgo país se produjo a pesar de que el índice S&P Merval mostró signos de recuperación, evidenciando una desconexión entre el mercado de acciones y el de renta fija.

La evolución del Riesgo País en la última semana

Durante los últimos siete días, el Riesgo País ha mostrado una marcada tendencia ascendente, alejándose de los mínimos registrados a principios de mes cuando amagó con perforar los 500 puntos. El lunes 23 de febrero, el índice saltó 20 unidades hasta los 537 puntos, afectado por un contexto internacional adverso donde las bolsas de Nueva York cedieron ante la tensión comercial. El martes 24, la tendencia continuó con un ascenso de otras 8 unidades para alcanzar los 545 puntos, cifra que se mantuvo estable al cierre de la jornada de hoy.

Esta volatilidad reciente contrasta con la estabilidad vista a mediados de febrero, cuando el indicador oscilaba cerca de los 515 puntos. Fuentes financieras señalan que el anuncio del lanzamiento de un nuevo bono en dólares con vencimiento en octubre de 2027 ha generado reacomodamientos en la curva de rendimientos. "Los bonos en dólares de Argentina —Globales y Bonares— no pudieron acoplarse y renovaron las caídas", detalló el portal Infobae el 24 de febrero de 2026, vinculando este comportamiento con la incertidumbre sobre la capacidad de pago a largo plazo frente a nuevas emisiones.

En términos comparativos, el valor actual de 545 puntos marca un retroceso respecto a la performance de enero, cuando el indicador llegó a tocar los 484 puntos básicos. No obstante, la cifra actual sigue siendo significativamente inferior a los niveles de años anteriores; por ejemplo, el 20 de febrero de 2023 el índice se ubicaba por encima de los 2.100 puntos, lo que refleja una mejora estructural en la percepción de solvencia argentina en el mediano plazo a pesar de los ruidos de corto plazo.

Qué es el Riesgo País

El Riesgo País es un índice económico elaborado por el banco JP Morgan (oficialmente denominado EMBI, por Emerging Markets Bond Index) que mide la diferencia de tasa de interés que pagan los bonos del Tesoro de una nación frente a los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, los cuales se consideran "libres de riesgo". Esta diferencia, expresada en puntos básicos, representa el "sobrecosto" que debe pagar un país para financiarse en los mercados internacionales debido a la posibilidad percibida de que no cumpla con sus obligaciones de deuda.

Desde una perspectiva técnica, cada 100 puntos básicos equivalen a un 1% de tasa de interés adicional sobre la tasa de referencia estadounidense. Como explica el portal especializado Dolarito en su análisis histórico: "Si ahora el bono del Tesoro de los EE. UU. a diez años rinde 1,6%... a esta cifra habría que sumarle los puntos básicos en lo que se encuentra hoy el riesgo país argentino... la tasa sería de 19,8% en dólares" (Dolarito, Cotización histórica del riesgo país durante el año 2026, 2026). Bajo esta lógica, un índice de 545 puntos implica que Argentina debería pagar aproximadamente un 5,45% más de interés que Estados Unidos para tomar crédito.

Para la economía doméstica, un Riesgo País elevado encarece el crédito no solo para el Estado, sino también para las empresas privadas que buscan inversión extranjera. Por el contrario, un descenso del indicador suele interpretarse como una señal de confianza de los inversores en la política económica y la sostenibilidad fiscal del país. Actualmente, el mercado sigue de cerca variables como la acumulación de reservas del Banco Central y el avance de las reformas en el Congreso como factores determinantes para reducir esta brecha de rendimiento.