Nuevo bono en dólares: el Gobierno colocó US$ 150 millones a una tasa de 6,89%

El Ministerio de Economía anunció los resultados de la segunda y última licitación de febrero, donde colocó US$ 150 millones en el nuevo bono en dólares.

Por otra parte, logró refinanciar el 100% de los vencimientos, aunque convalidó tasas bajas.

“En la licitación del día de hoy adjudicó un total de $6,74 billones habiendo recibido ofertas por un total de $8 billones. Esto significa un rollover de 93,32% sobre los vencimientos del día de la fecha”, señaló la cartera que comanda Luis Caputo.

Esto implicaría luna expansión de la Base Monetaria por $0,5 billones este viernes al liquidar la operación, señaló Hernán Letcher, director del CEPA.

Bono en dólares

Con respecto a la emisión del nuevo Bonar 27 en dólares, el cual servirá para pagar los próximos vencimientos de julio, la Secretaría de Finanzas indicó que consiguió US$ 150 millones a una tasa de 5,89%, menor al 6% que se había detallado.

El nuevo bono tuvo una demanda por 868 millones es decir que adjudicó solo el 29,6% del valor nominal (VN) ofertado. Ello permitió el corte sobre la par a US$ 100,45 contra el VN de US$ 100.

El economista Salvador Di Stéfano señaló: "No pensaba que podría colocarse sobre la par, y sin premio para que los bancos lo utilicen para encajes. Felicitaciones".

Segunda vuelta para el Bonar 2027

La Secretaría de Finanzas informó que para el caso del Bonar 2027, habrá una segunda vuelta el día 26 de febrero de 2026 entre las 11 y las 13, la que será por adhesión con un único pliego "al precio de corte de US$ 1.004,50 por cada VNO US$ 1.000, en la cual se colocará hasta un VNO de USD 100 millones.

"Esta segunda vuelta, estará destinada a todas las personas humanas o jurídicas interesadas en participar, las que deberán realizar la presentación de sus ofertas a través del sistema de licitaciones", señalaron.

A continuación, el detalle de los instrumentos ofertados:

CER

- 15/5/26 (X15Y6) $3,82 billones a 1,91% TIREA.

- 31/7/26 (X31L6) $0,95 billones a 5,06% TIREA.

- 30/11/26 (X30N6) $0,9 billones a 6,99% TIREA.

- 30/6/27 (TZX27) $0,69 billones a 7,19% TIREA.

- 30/6/28 (TZX28) $0,22 billones a 8,78% TIREA.

Dólar Linked

- 30/6/27 (TZV27) $0,15 billones a 7,81% TIREA.

- 30/6/28 (TZV28) Desierta.

Hard Dólar

- 29/10/27 (AO27) US$ 150 millones a 5,89% TIREA (5,74% TNA).

