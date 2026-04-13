El Riesgo País cayó a 528 puntos básicos tras un fuerte repunte de los bonos

El Riesgo País de Argentina cerró este lunes 13 de abril de 2026 en 528 puntos básicos, según los registros finales de Rava Bursátil. El índice experimentó un fuerte descenso diario, quebrando la tendencia de estabilidad observada en las semanas previas y alejándose definitivamente de la zona de los 600 puntos. Este movimiento positivo fue traccionado por un rally en los bonos Globales y Bonares, que mostraron alzas de hasta el 3% en Wall Street, ante el ingreso sostenido de dólares por la exportación de granos, lo que calmó el ánimo inversor. La baja del indicador refleja una drástica compresión de los spreads soberanos.

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A cuánto cotizó el riesgo país hoy en Argentina

De acuerdo con el panel de cotizaciones de Rava Bursátil, el Riesgo País finalizó la jornada de este lunes 13 de abril en 528 puntos. Durante la rueda, el indicador inició con una apertura de 583 puntos, valor que representó su máximo diario. Sin embargo, a medida que se consolidó la fuerte corriente compradora de títulos públicos, el índice alcanzó un mínimo de 525 unidades, para finalmente estabilizarse en el valor de cierre de 528. Esta cifra representa una mejora sustancial frente a los 583 puntos registrados al cierre del pasado viernes 10 de abril.

La evolución del Riesgo País en la última semana

Durante los últimos siete días, el indicador mostró un comportamiento de menor a mayor, culminando con el desplome observado en la jornada de hoy. El lunes 6 de abril, el Riesgo País se ubicaba en 592 puntos, manteniendo una meseta que generaba cautela entre los operadores. A lo largo de la semana pasada, el índice se mantuvo oscilando en un rango estrecho, logrando un cierre de 581 puntos el miércoles 8 de abril.

Hacia el final de la semana anterior, el indicador mostró una ligera presión al alza, cerrando el viernes 10 de abril en 583 puntos. Este comportamiento estuvo influenciado por la volatilidad en la tasa de los bonos del Tesoro de EE. UU. Sin embargo, el mercado local ya mostraba signos de resistencia debido a que el Banco Central mantiene un ritmo de compras de divisas por encima de los 150 millones de dólares diarios, factor que finalmente decantó en la suba de los precios de los bonos vista este lunes.

Con el cierre de hoy en 528 puntos, el indicador acumula una caída de 64 unidades desde el inicio del mes. Los analistas del sector destacan que la compresión de hoy es la más importante desde que el índice tocó el mínimo de 482 puntos a fines de enero, consolidando un escenario de recuperación de paridades en los títulos de deuda que no se observaba desde hace dos meses.

FN