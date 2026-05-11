El Riesgo País perfora los 500 puntos y cierra en 496 tras la mejora en la calificación de Fitch Ratings

El Riesgo País de Argentina cerró este lunes 11 de mayo de 2026 en 496 puntos básicos, logrando quebrar la barrera técnica de las 500 unidades por primera vez en casi cuatro meses. Esta tendencia bajista fue impulsada por el desempeño positivo de los bonos soberanos en dólares, los cuales reaccionaron favorablemente a la reciente mejora en la calificación de la deuda argentina por parte de la agencia Fitch Ratings. El mercado mantiene una perspectiva optimista sobre la solvencia fiscal, lo que permitió que el indicador regresara a niveles mínimos similares a los registrados a principios de este año, alejándose de los picos de 630 puntos alcanzados durante el mes de marzo.

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De acuerdo con el panel de cotizaciones de Rava Bursátil, el Riesgo País finalizó la jornada de este lunes a las 18:30 horas en 496 puntos. Durante la sesión, el indicador inició con una apertura de 510 puntos, valor que representó el máximo alcanzado en la rueda. Con el transcurso de las operaciones y la firmeza en los precios de los títulos públicos bajo legislación extranjera, el índice descendió hasta marcar un mínimo de 496 unidades, nivel en el que se estabilizó al cierre de las operaciones.

La evolución del Riesgo País en la última semana

La trayectoria del indicador durante los últimos siete días estuvo marcada por una transición de la volatilidad hacia la recuperación acelerada. El lunes 4 de mayo, el indicador operaba en torno a los 558 puntos, reflejando un clima de cautela internacional y ajustes técnicos tras el feriado del Día del Trabajador. Esta tendencia comenzó a revertirse a mediados de semana, cuando el índice inició un sendero descendente conforme los bonos locales encontraban un piso atractivo para los inversores tras los ruidos financieros de finales de abril.

El miércoles 6 de mayo, el riesgo país registró una caída significativa hasta los 514 puntos. Según analizó el diario La Nación en su momento, este proceso se vio favorecido debido a que "la suba de la calificación de la deuda argentina impulsó los activos locales y los bonos soberanos treparon hasta 2%, en una rueda positiva a nivel internacional". El jueves 7 de mayo, el indicador ajustó levemente al alza hasta los 522 puntos, valor que se mantuvo con escasa variación durante la rueda del viernes 8 de mayo, cuando el índice cerró en 510 puntos.

Finalmente, el salto hacia los 496 puntos de hoy representa la culminación de un ciclo de descompresión iniciado tras la decisión de Fitch Ratings de elevar la nota de la deuda soberana de CCC+ a B-. Esta mejora crediticia actuó como un catalizador fundamental, despejando dudas sobre la capacidad del Tesoro para afrontar los compromisos financieros de corto plazo. De este modo, el índice regresa a la zona de mínimos que no se visitaba desde finales de enero, cuando el indicador llegó a tocar piso en los 484 puntos básicos.

Qué es el Riesgo País

El Riesgo País es un indicador financiero que mide la sobretasa que debe pagar un país emergente por sus bonos en comparación con los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, considerados activos libres de riesgo. Este índice es confeccionado por el banco de inversión JP Morgan bajo la denominación técnica de EMBI (Emerging Market Bond Index). Se expresa en puntos básicos, donde cada 100 puntos equivalen a un 1% de tasa adicional; de este modo, una cifra de 496 puntos indica que Argentina paga un 4,96% anual por encima de la tasa estadounidense para financiarse.

Como explica el portal especializado Rava Bursátil, el "Riesgo País mide la sobretasa que Argentina debe pagar sobre los bonos del Tesoro de Estados Unidos, reflejando la percepción de los mercados sobre la capacidad del país de honrar su deuda soberana". Es uno de los indicadores más consultados por analistas y empresas, ya que sirve de termómetro para la confianza de los inversores internacionales en la estabilidad macroeconómica y el cumplimiento de las obligaciones financieras del Estado nacional.

Técnicamente, para Argentina se utiliza el índice EMBI Global Diversified (EMBIGD), que pondera una canasta de instrumentos de deuda emitidos en moneda extranjera. Un descenso en el índice, como el registrado este 11 de mayo, indica una suba en el valor de mercado de los bonos soberanos y una mayor disposición de los fondos de inversión para financiar al país. Por el contrario, un aumento refleja una mayor percepción de riesgo crediticio, lo que encarece automáticamente el acceso al crédito tanto para el sector público como para las empresas privadas que buscan capital en el exterior.