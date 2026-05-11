Nueva baja del riesgo país: rompió el piso de los 500 puntos básicos luego de casi 4 meses

El riesgo país de la Argentina logró dar un paso significativo este lunes 11 de mayo tras perforar el piso de los 500 puntos básicos en el inicio de las operaciones de este lunes. Vale señalar que para encontrar un nivel similar hay que retrotraerse a algo más de 3 meses, específicamente hasta el 2 de febrero de este año, cuando tocó los 496 pb. Luego, el índice ha venido oscilando entre los 500 y 600 puntos.

Caputo volvió a insistir con el riesgo “kuka” y brindó mayores detalles del “súper-RIGI”

Este lunes, el indicador que elabora el JPMorgan se ubica en 498 puntos ante una nueva suba de casi 1% en los bonos soberanos, encabezados por el Global 2038, seguido del Global 2046 (0,8%) y el Bonar 2041 (0,6%).

Este dato confirma la tendencia a la baja que se inició la semana pasada tras la mejora en la calificación de la agencia Fitch y la sugerencia de que Moody’s también podría revisar su nota antes de julio.

En tanto, el índice MERVAL avanza 0,7% y los ADrs en Nueva Yok también operan con resultados mixtos en el arranque de la rueda.

En tanto, los ADRs y las acciones argentinas que cotizan en Wall Street operan con marcada disparidad. Mientras algunas se muestran en alzas como Bioceres (5,2%) y Telecom (2,2%), otras encabezan las bajas, entre llas Lithium Argentina (1,6%), Satellogic (0,9%) y Cresud (0,9%).

En tanto, Mercado Libre, que se desplomó en el cierre de la semana pasada tras un balance decepcionante, hoy apenas rebota apenas 0,2%, con lo cual, en el saldo de las últimas cinco ruedas acumula un derrumbe del 9,8%

La mejora de Fitch Rating y su impacto

La mejora de la calificación crediticia de Argentina por parte de Fitch Ratings volvió a poner el foco del mercado en el riesgo país y en la capacidad del Gobierno de Javier Milei para sostener el proceso de normalización financiera. La agencia elevó la nota soberana de CCC+ a B-, con perspectiva estable, al destacar una mejora estructural en las cuentas fiscales y externas, avances en reformas económicas y mejores perspectivas de acumulación de reservas.

La decisión llega en un contexto de recuperación de los bonos argentinos, cuyos rendimientos cayeron con fuerza desde los niveles de tensión previos a las elecciones de medio término. El riesgo país, medido por el EMBI de JPMorgan, llegó a tocar su nivel más bajo en más de siete años, aunque luego volvió a mostrar presión por el reacomodamiento global del apetito por riesgo tras la guerra en Irán.

Con el aval de Fitch, Caputo resiste la presión y no saldrá al mercado internacional

Para Fitch, el upgrade también refleja las medidas adoptadas por el Gobierno para reconstruir el acceso al financiamiento, entre ellas la emisión de deuda bajo ley local, el repo por US$3.000 millones con bancos internacionales y el intento de recomponer reservas en el Banco Central. Sin embargo, los inversores todavía esperan señales más claras sobre un eventual regreso de Argentina al mercado internacional de capitales, algo que el ministro de Economía, Luis Caputo, descartó para el corto plazo.

Pese a la mejora, la calificadora advirtió que la posición de liquidez internacional del país sigue siendo débil y que Argentina continúa expuesta a crisis de confianza. Por eso, aunque la suba de nota funciona como un respaldo al programa económico oficial, el mercado todavía mira tres variables sensibles: la salida del cepo, la acumulación de reservas y el programa financiero para cubrir los vencimientos de deuda hasta 2027.

lr