El acta acuerdo suscrita por la Federación Greal del Personal de la Industria de la Carne y sus Derivados junto con las cámaras empresarias del sector en el marco del CCT 56/75 estableció la grilla salarial correspondiente al mes de agosto de 2026. Los valores expresados en la tabla del acuerdo para dicho período abarcan las diferentes categorías horarias del personal.

Sueldos de agosto de 2026 del Personal Civil de las Fuerzas Armadas y Seguridad

Para la categoría de Oficio Inicial (O.I), el valor por hora de trabajo se determinó en $7.085,64. En la categoría Peón Categorizado (P.P), la escala fijó una tarifa de $7.439,92 para el nivel Inicial, $7.514,32 para el tramo de 1 a 3 años de antigüedad, $7.589,46 de 3 a 5 años, $7.665,36 de 5 a 7 años, $7.742,01 de 7 a 9 años, $7.819,43 de 9 a 11 años, $7.897,63 de 11 a 13 años, $7.976,60 de 13 a 15 años, $8.056,37 de 15 a 17 años, $8.136,93 de 17 a 19 años, $8.218,30 de 19 a 21 años, $8.300,49 de 21 a 23 años, $8.383,49 de 23 a 25 años, $8.467,33 de 25 a 27 años, $8.552,00 de 27 a 29 años y $8.637,52 para quienes superen los 29 años de servicio.

En el agrupamiento Sub-Especializado (S.C), la remuneración horaria contempla $7.811,92 en el nivel Inicial, $7.890,04 de 1 a 3 años, $7.968,94 de 3 a 5 años, $8.048,63 de 5 a 7 años, $8.129,11 de 7 a 9 años, $8.210,40 de 9 a 11 años, $8.292,51 de 11 a 13 años, $8.375,43 de 13 a 15 años, $8.459,19 de 15 a 17 años, $8.543,78 de 17 a 19 años, $8.629,22 de 19 a 21 años, $8.715,51 de 21 a 23 años, $8.802,66 de 23 a 25 años, $8.890,69 de 25 a 27 años, $8.979,60 de 27 a 29 años y $9.069,39 para más de 29 años.

Para los operarios con categoría Especializado (C), la retribución por hora se estableció en $8.202,51 en la categoría Inicial, $8.284,54 de 1 a 3 años, $8.367,38 de 3 a 5 años, $8.451,06 de 5 a 7 años, $8.535,57 de 7 a 9 años, $8.620,92 de 9 a 11 años, $8.707,13 de 11 a 13 años, $8.794,21 de 13 a 15 años, $8.882,15 de 15 a 17 años, $8.970,97 de 17 a 19 años, $9.060,68 de 19 a 21 años, $9.151,29 de 21 a 23 años, $9.242,80 de 23 a 25 años, $9.335,23 de 25 a 27 años, $9.428,58 de 27 a 29 años y $9.522,86 para más de 29 años.

En la categoría Especialista (E), los montos fijados alcanzaron $8.612,64 en el tramo Inicial, $8.698,77 de 1 a 3 años, $8.785,75 de 3 a 5 años, $8.873,61 de 5 a 7 años, $8.962,35 de 7 a 9 años, $9.051,97 de 9 a 11 años, $9.142,49 de 11 a 13 años, $9.233,92 de 13 a 15 años, $9.326,25 de 15 a 17 años, $9.419,52 de 17 a 19 años, $9.513,71 de 19 a 21 años, $9.608,85 de 21 a 23 años, $9.704,94 de 23 a 25 años, $9.801,99 de 25 a 27 años, $9.900,01 de 27 a 29 años y $9.999,01 para más de 29 años de antigüedad.

Sueldos de la seguridad privada para agosto de 2026

En la escala correspondiente a Especialista 1° (E. 1°), los valores por hora parten de $9.043,27 en el nivel Inicial, registrando $9.133,70 de 1 a 3 años, $9.225,04 de 3 a 5 años, $9.317,29 de 5 a 7 años, $9.410,46 de 7 a 9 años, $9.504,57 de 9 a 11 años, $9.599,62 de 11 a 13 años, $9.695,61 de 13 a 15 años, $9.792,57 de 15 a 17 años, $9.890,49 de 17 a 19 años, $9.989,40 de 19 a 21 años, $10.089,29 de 21 a 23 años, $10.190,18 de 23 a 25 años, $10.292,09 de 25 a 27 años, $10.395,01 de 27 a 29 años y $10.498,96 para más de 29 años.

Para el sector de Ingeniería, la grilla del Anexo II asignó para la categoría Especialista 1° (E. 1°) montos de $9.495,44 en la escala Inicial, $9.590,39 de 1 a 3 años, $9.686,29 de 3 a 5 años, $9.783,16 de 5 a 7 años, $9.880,99 de 7 a 9 años, $9.979,80 de 9 a 11 años, $10.079,60 de 11 a 13 años, $10.180,39 de 13 a 15 años, $10.282,20 de 15 a 17 años, $10.385,02 de 17 a 19 años, $10.488,87 de 19 a 21 años, $10.593,76 de 21 a 23 años, $10.699,69 de 23 a 25 años, $10.806,69 de 25 a 27 años, $10.914,76 de 27 a 29 años y $11.023,91 para trabajadores con más de 29 años.

Remuneraciones mensuales para el personal de Administración y adicionales

La convención colectiva determinó las retribuciones básicas mensuales para las distintas categorías del personal administrativo correspondiente al mes de agosto de 2026.

En la categoría 2DA de Administración, el ingreso básico mensual quedó fijado en $1.417.128,00 para el escalafón Inicial.

Para la categoría 3RA de Administración, el salario básico comprende un haber inicial de $1.487.984,40 y evoluciona según los tramos de antigüedad: $1.510.304,17 de 1 a 3 años, $1.532.958,73 de 3 a 5 años, $1.555.953,11 de 5 a 7 años, $1.579.292,41 de 7 a 9 años, $1.602.981,79 de 9 a 11 años, $1.627.026,52 de 11 a 13 años, $1.651.431,92 de 13 a 15 años, $1.676.203,40 de 15 a 17 años, $1.701.346,45 de 17 a 19 años, $1.726.866,64 de 19 a 21 años, $1.752.769,64 de 21 a 23 años, $1.779.061,19 de 23 a 25 años, $1.805.747,11 de 25 a 27 años, $1.832.833,31 de 27 a 29 años y $1.860.325,81 para más de 29 años de servicio.

Reconversión laboral: dejar un empleo formal para ser cuentapropista implica perder casi 30% del salario real

En la categoría 4TA de Administración, las retribuciones vigentes en agosto establecieron $1.562.383,62 en el tramo Inicial, $1.585.819,37 de 1 a 3 años, $1.609.606,66 de 3 a 5 años, $1.633.750,76 de 5 a 7 años, $1.658.257,03 de 7 a 9 años, $1.683.130,88 de 9 a 11 años, $1.708.377,84 de 11 a 13 años, $1.734.003,51 de 13 a 15 años, $1.760.013,57 de 15 a 17 años, $1.786.413,77 de 17 a 19 años, $1.813.209,98 de 19 a 21 años, $1.840.408,12 de 21 a 23 años, $1.868.014,25 de 23 a 25 años, $1.896.034,46 de 25 a 27 años, $1.924.474,98 de 27 a 29 años y $1.953.342,10 para más de 29 años.

Por su parte, la categoría 5TA de Administración determinó una asignación mensual de $1.640.502,80 en la escala Inicial, $1.665.110,34 de 1 a 3 años, $1.690.087,00 de 3 a 5 años, $1.715.438,30 de 5 a 7 años, $1.741.169,88 de 7 a 9 años, $1.767.287,43 de 9 a 11 años, $1.793.796,74 de 11 a 13 años, $1.820.703,69 de 13 a 15 años, $1.848.014,24 de 15 a 17 años, $1.875.734,46 de 17 a 19 años, $1.903.870,47 de 19 a 21 años, $1.932.428,53 de 21 a 23 años, $1.961.414,96 de 23 a 25 años, $1.990.836,18 de 25 a 27 años, $2.020.698,73 de 27 a 29 años y $2.051.009,21 para trabajadores con más de 29 años de antigüedad.

En la categoría 6TA de Administración, las sumas dispuestas abarcan $1.722.527,94 para el nivel Inicial, $1.748.365,86 de 1 a 3 años, $1.774.591,35 de 3 a 5 años, $1.801.210,22 de 5 a 7 años, $1.828.228,37 de 7 a 9 años, $1.855.651,80 de 9 a 11 años, $1.883.486,57 de 11 a 13 años, $1.911.738,87 de 13 a 15 años, $1.940.414,96 de 15 a 17 años, $1.969.521,18 de 17 a 19 años, $1.999.064,00 de 19 a 21 años, $2.029.049,96 de 21 a 23 años, $2.059.485,71 de 23 a 25 años, $2.090.377,99 de 25 a 27 años, $2.121.733,66 de 27 a 29 años y $2.153.559,67 para más de 29 años.

Finalmente, el escalafón contiguo de mayor jerarquía administrativa registró un básico de $1.808.654,34 para la categoría Inicial, $1.835.784,15 de 1 a 3 años, $1.863.320,92 de 3 a 5 años, $1.891.270,73 de 5 a 7 años, $1.919.639,79 de 7 a 9 años, $1.948.434,39 de 9 a 11 años, $1.977.660,90 de 11 a 13 años, $2.007.325,82 de 13 a 15 años, $2.037.435,70 de 15 a 17 años, $2.067.997,24 de 17 a 19 años, $2.099.017,20 de 19 a 21 años, $2.130.502,46 de 21 a 23 años, $2.162.459,99 de 23 a 25 años, $2.194.896,89 de 25 a 27 años, $2.227.820,35 de 27 a 29 años y $2.261.237,65 para personal con más de 29 años en la actividad.

Escala salarial de la Construcción: cuáles son los sueldos básicos fijados por UOCRA para agosto 2026

De acuerdo con lo estipulado en la cláusula sexta del acuerdo para el período que transcurre del 1° de agosto de 2026 al 31 de agosto de 2026, el adicional en concepto de presentismo del CCT 56/75 quedó establecido en la suma de $119.297,71 por mes, o bien un monto equivalente a $59.648,85 por quincena.

GZ