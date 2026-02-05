Euro hoy, euro blue hoy: a cuánto cotiza este jueves 5 de febrero de 2026

El euro blue hoy, jueves 5 de febrero de 2026, cotiza a $1.767,75 para la compra y $1.735,75 para la venta. El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial, debido a que este último se adquiere en los bancos y posee una cotización establecida. Sin embargo, con la política de “sinceramiento”, la brecha entre ambos disminuyó.

¿A cuánto cotiza el euro oficial hoy, miércoles 4 de febrero?

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro oficial este jueves 5 de febrero cotiza a $1.650,00 para la compra y $1.750,00 para la venta.

El euro es la moneda oficial de 19 de los 27 países miembros de la Unión Europea (UE), que juntos constituyen la eurozona. Además, es la segunda moneda más utilizada luego del dólar. Las naciones que utilizan dicha divisa son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.

A cuánto cotiza el euro blue hoy, jueves 5 de febrero

¿A cuánto cotiza el euro tarjeta hoy, miércoles 4 de febrero?

El euro tarjeta, también llamado turista, opera en el mercado a $2.302,05 para la compra y $1.674,10 para la venta como referencia de gastos con tarjeta.

Cómo cerró el euro en los diversos bancos de Argentina, este miércoles 4 de febrero

Este jueves 5 de febrero, el euro cotiza en los distintos bancos de la siguiente manera:

Banco Ciudad: $1.650,00 comprador y $1.750,00 vendedor.

Banco Nación: $1.650,00 comprador y $1.750,00 vendedor.

Banco BBVA: $1.710,00 comprador y $1.770,00 vendedor.

Banco Patagonia: $1.667,51 comprador y $1.760,88 vendedor.

Banco Supervielle: $1.675,00 comprador y $1.773,0 vendedor.

Por su parte, el dólar blue hoy, jueves 5 de febrero cotiza en el mercado paralelo a $1.435,00 para la compra y $1.455,00 para la venta.

El dólar denominado blue es el que circula en el mercado paralelo, también llamado mercado informal o “negro”. El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial debido a que este se adquiere en los bancos.

