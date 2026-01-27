Euro hoy y euro blue: a cuánto cotizan este martes 27 de enero

El euro blue hoy, martes 27 de enero de 2026, cotiza en $1.809,75 para la compra y $1.778,75 para la venta. El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial, debido a que este último se adquiere en los bancos y posee una cotización establecida. Sin embargo, con la política de “sinceramiento”, la brecha entre ambos disminuyó considerablemente.

¿Cuánto cotiza el euro hoy, martes 27 de enero?



Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro oficial este martes 27 de enero cotiza a $1.655,00 para la compra y $1.755,00 para la venta.

El euro es la moneda oficial de 19 de los 27 países miembros de la Unión Europea (UE), que juntos constituyen la eurozona. Además, es la segunda moneda más utilizada luego del dólar. Las naciones que utilizan dicha divisa son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.

¿A cuánto cotiza el euro tarjeta hoy, martes 27 de enero?

El euro tarjeta, también llamado turista, opera en el mercado a $2.275,16 para la compra y $1.646,29 para la venta como referencia de gastos con tarjeta.

Este martes 27 de enero, el euro cotiza en los distintos bancos de la siguiente manera:

Banco Ciudad: $1.650,00 comprador y $1.750,00 vendedor.

Banco Nación: $1.655,00 comprador y $1.755,00 vendedor.

Banco BBVA: $1.680,00 comprador y $1.740,00 vendedor.

Banco Patagonia: $1.652,75 comprador y $1.745,93 vendedor.

Banco Supervielle: $1.640,00 comprador y $1.737,00 vendedor.

¿A cuánto cotiza el dólar blue hoy, martes 27 de enero?



Por su parte, el dólar blue hoy , martes 27 de enero cotiza en el mercado paralelo a $1.470,00 para la compra y $1.490,00 para la venta.

El dólar denominado blue es el que circula en el mercado paralelo, también llamado mercado informal o “negro”.

El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial debido a que este se adquiere en los bancos El Gobierno paga hoy u$s 4.300 millones de deuda y busca sostener la estabilidad financiera.