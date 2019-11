Felisa Miceli: "La emisión monetaria debería orientarse a ponerle dinero en el bolsillo a la gente"

Felisa Miceli analizó este lunes 11 de noviembre el panorama económico de cara a los próximos años en Argentina y opinó sobre cómo serán las políticas de la materia en el Gobierno de Alberto Fernández. En esa línea, la exministra de Economía durante el kirchnerismo aseguró que "la emisión monetaria debería orientarse a ponerle dinero en el bolsillo a la gente" y que Cecilia Todesca y Matías Kulfas, quienes suenan para integrar el equipo económico, "son economistas que no le tienen miedo a emitir con la maquinita”.

“Ambos tienen características muy similares. Son ampliamente defensores de esa economía heterodoxa que propende al desarrollo del mercado interno, a generar demanda y crecimiento a través de esa demanda”, explicó durante una entrevista con Marcapazos, ciclo que conduce Nancy Pazos en Crónica TV. La exfuncionaria contó que Kulfas fue secretario de Industria durante su gestión y Todesca estuvo en el Banco Central.

Para clarificar, Pazos acotó: “Claramente no son economistas que le tienen miedo a la maquinita (a la emisión monetaria)”. A lo que la exministra respondió: "No, para nada, pero no son personas irresponsables que estarían dispuestas a emitir sin ningún tipo de consideración". "Son, además, muy cuidadosos con el tema financiero. Entienden que con una tasa de interés como la vigente es imposible que subsista ninguna actividad económica”, evaluó.

Miceli consideró también que "la emisión monetaria no debería orientarse a las Leliqs sino a incrementar la demanda, en ponerle dinero en el bolsillo de la gente". Por otro lado, afirmó que le "gustaría" que Roberto Lavagna, con quien se formó, sea el ministro de Economía de Fernández. "Pero parecería ser que hay una decisión de Lavagna de no comprometerse en la gestión del día a día. Es muy desgastante", aclaró.

La gestión de Alberto subiría las tarifas 40%, como la inflación

Aunque todavía no hay definiciones sobre el futuro Gabinete, en la transición económica trabaja un equipo con cinco nombres que eran conocidos y un sexto sorpresa. Los primeros son Kulfas, Guillermo Nielsen, Todesca, el radical K Miguel Pesce y el empresario José Ignacio de Mendiguren. La sexta, la que había permanecido oculta en campaña: Mercedes Marcó del Pont, que como jefe de la autoridad monetaria instauró el cepo cambiario en 2012.

En el equipo económico de Fernández prevalece la idea de que el 10 de diciembre se verá si se endurece aún más el cepo –por ejemplo, para frenar el drenaje de divisas por el turismo al exterior o controles formales a las importaciones, dado que hasta ahora son de hecho al suministro de dólares para las automotrices y otras empresas con compras en el extranjero– o si lo mantienen como está.

Sin inversores privados dispuestos a prestarle, el Gobierno tiene una doble alternativa para cumplir sus deudas hasta fin de año: tomar fondos de organismos públicos y emitir moneda. Es por ello que las únicas licitaciones de Letras del Tesoro que han encontrado suscriptores luego de las PASO fueron aquellas destinadas a otros organismos públicos. La banca estatal, el organismo previsional y hasta un fondo fiduciario público vienen siendo los principales prestamistas. Además, consultores privados esperan que el Banco Central sea un actor clave en el objetivo de cumplir con las obligaciones de 2019.

