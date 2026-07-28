El escenario económico internacional expuso una debilidad del dólar y reposicionó a los activos tradicionales como principal refugio para los inversores. Frente al impacto de la expansión monetaria global sobre el valor del dinero, el oro retomó su rol histórico como resguardo de valor, alcanzando un máximo absoluto de USD 5.595 la onza en enero de 2026, lo que representó un retorno acumulado del 134% en cinco años.

En este contexto de renovado interés por la cobertura metálica, el mercado argentino registró la proliferación de nuevas alternativas de inversión para sortear las barreras históricas de acceso. La compañía Prosegur Crypto lanzó en el país la primera plataforma para la compra de oro tokenizado, un sistema donde cada activo digital representa el valor equivalente a un gramo de oro físico. La principal novedad radicó en la estructura de costos: opera con comisiones de entrada del 4% y de salida del 6%, cifras que contrastan de manera drástica con el 50% de sobreprecio que históricamente demandó la compra, logística y refinación del oro en formato físico tradicional.

El rol de los bancos centrales y el ciclo alcista del oro

La tendencia alcista mundial encontró su principal motor en la estrategia de los bancos centrales. Según un informe de la consultora Criteria, las entidades monetarias adquirieron 863 toneladas netas en el transcurso de 2025, marcando el cuarto año consecutivo con compras por encima de las 800 toneladas. El reporte concluyó que "el oro se consolida como el activo con el mejor retorno de largo plazo del ciclo 2021-2026" y detalló que la demanda institucional operó como "un comprador relativamente inelástico al precio y a las tasas, dado que su motivación es estratégica y no de retorno financiero".

El analista de Criteria Maximiliano Svriz Levato profundizó en los motivos de esta revalorización: los pilares del ciclo alcista incluyeron la demanda de los bancos centrales, la desdolarización de reservas y la degradación fiscal del dólar. El experto precisó que el activo funcionó como una vía de escape ante la inflación global, remarcando que el reflation trade del oro captura el costo permanente de la expansión monetaria de los bancos centrales sobre el dinero fiduciario.

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“El oro se consolida como el activo con el mejor retorno de largo plazo del ciclo 2021-2026, con +134% en dólares en cinco años. La corrección del -26% desde el ATH de enero de 2026 reduce el riesgo de entrada de corto plazo sin alterar la tendencia estructural. Los tres pilares del ciclo alcista —demanda de bancos centrales, desdolarización de reservas y degradación fiscal del dólar— siguen intactos y se proyectan en el mediano plazo”, sostuvo el informe.

Oro tokenizado y democratización del acceso en Argentina

Para captar esta creciente demanda en el plano local, la flamante plataforma digital de Prosegur anunció que disponibilizará unos 2.000 tokens en su primera etapa de operaciones en el país. Cada instrumento contará con un respaldo total en oro físico certificado de máxima pureza, almacenado en instalaciones de alta seguridad. El CEO de Prosegur Crypto, José Ángel Fernández Freire, explicó que “Prosegur Digital Gold representa un avance en la forma en que un activo históricamente físico y conservador se adapta a las nuevas dinámicas digitales sin resignar seguridad”.

José Ángel Fernández Freire, director corporativo de Innovación de Prosegur Cash y CEO de Prosegur Crypto

El directivo detalló la estrategia comercial y aseguró que el objetivo final de la plataforma es “acercar el oro a más personas, combinando la solidez del mundo físico con la eficiencia y accesibilidad de la tecnología”. El diseño de la operatoria fija que los activos digitales reflejarán la cotización internacional del oro de manera constante y se registrarán mediante tecnología blockchain para garantizar la trazabilidad.

Seguridad grado militar y custodia en frío

La iniciativa marcó un hito local al ser implementada por primera vez en el país —un servicio ya operativo en España—. El modelo reúne en un único servicio custodia, comercialización, liquidez y tokenización de oro, operando bajo requisitos específicos para los proveedores de servicios virtuales supervisados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Para garantizar la integridad del proyecto, la firma construyó en Argentina un búnker de custodia de criptoactivos diseñado para almacenar activos digitales en un entorno completamente aislado y sin conexión a internet. Desde el punto de vista operativo, la empresa detalló que por cada lingote se generan 1.000 tokens respaldados físicamente por el metal custodiado, combinando protocolos de seguridad de grado militar, almacenamiento en frío y sistemas avanzados de gestión de claves.

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El diseño del sistema se realizó en colaboración con Minos Global, firma especializada en tecnologías de registro distribuido. Con esta nueva unidad de negocios, la corporación impulsó una nueva forma de acceso a activos tradicionales, permitiendo que los inversores adquieran participaciones del metal precioso en pequeñas fracciones sin afrontar las complejidades logísticas históricas.